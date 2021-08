Fortaleza, a cargo de Juan Pablo Vojvoda, empató con Santos en el Brasileirao

Fortaleza, a cargo del director técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, empató esta noche con Santos en un gol, en el estadio Castelao, en partido correspondiente a la 16ta. fecha del campeonato de Brasil, conocido como Brasileirao.

Con la igualdad, el conjunto conducido por el entrenador cordobés, que también es médico, se consolidó en la tercera posición con 31 unidades, a la vez que dejó pasar la oportunidad de ubicarse como escolta de Atlético Mineiro, que lidera el certamen con 37. Así, segundo se mantiene Palmeiras con 32 puntos.

A los 23 minutos de juego Lucas Crispim puso en ventaja al elenco local, y 2 minutos más tarde empató el mediocampista uruguayo Carlos Sánchez (ex River Plate y Godoy Cruz).

Entre los otros partidos de la jornada, Corinthians doblegó a Ceará por 3 a 1, en el estadio Neo Química Arena, con dos goles de Adson, en el primer tiempo, y otro de Renato Augusto en el segundo. Para el visitante descontó Rick.

Flamengo se impuso a Sport Recife por 2 a 0, en el estadio Raulino de Oliveira, con las conquistas de Bruno Henrique, en el capítulo inicial, y Everton Ribeiro, en el segundo tiempo.

Goianiense venció de visitante a Bahía por 2 a 1, en el estadio Roberto Santos, con las conversiones de Ze Roberto y Joao Paulo, ambos en el complemento, luego de que el equipo local se pusiera en ventaja en el primer tiempo por medio de Gilberto.

Bahía contó desde el inicio con la participación del zaguero Germán Conti (ex Colón de Santa Fe) y del volante Lucas Mugni (ex Colón de Santa Fe, Newell's Old Boys y Lanús).

Por su parte, Cuiabá le ganó a Paranaense por 1 a 0, en el estadio Arena Pantanal, con la conquista de Clayson en la segunda etapa.

En el último encuentro de la noche, Internacional juega con Fluminense. La 16ta fecha se completará mañana, con Chapecoense-America MG.

Principales posiciones: Atlético Mineiro, 37 puntos; Palmeiras, 32; Fortaleza, 31;Bragantino,28; Flamengo,27; Paranaense, Goianiense y Ceará, 23; Corinthians y Santos, 21: Juventude, 19; Bahia, 18.