Boca lo dio vuelta con autoridad y venció 3-1 a Barracas Central por el Torneo Clausura

Boca se impuso 3-1 ante Barracas Central en el partido postergado de la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, en un encuentro que cambió completamente en el segundo tiempo.

El marcador lo abrió Rodrigo Insua para el “Guapo”a los 20 minutos del primer tiempo y en el complemento, Milton Giménez marcó un doblete a los ocho y diez minutos, mientras que Miguel Merentiel culminó la victoria a los 21 minutos para el “Xeneize”.

El primer tiempo estuvo cargado de infracciones y amonestaciones desde el arranque. A los dos minutos, Rafael Barrios fue el primer amonestado del encuentro tras una falta sobre Merentiel, mientras que Leandro Paredes también vio la tarjeta amarilla y llegó a la quinta, por lo que no podrá estar en el próximo compromiso ante Estudiantes.

La roja a Iván Tapia a los 13 minutos condicionó el desarrollo del partido, obligando al “Guapo” a reacomodarse con el ingreso de Siro Rosane en lugar de Bruera.

Boca intentó aprovechar la superioridad numérica, pero no logró concretar las oportunidades generadas. Paredes probó desde media distancia en dos ocasiones, aunque sin éxito, mientras que el Giménez tuvo una chance clara de cabeza que se fue apenas desviada.

El conjunto de Ubeda tuvo mayor posesión de balón, pero se mostró impreciso en los últimos metros. Barracas, en cambio, fue más efectivo y se fue al descanso con una valiosa ventaja pese a las dificultades, tras un gran remate de Rodrigo Insua desde casi mitad de cancha que dejo sin chances a Agustín Marchesín.

El arranque del segundo tiempo mostró otra cara de Boca. Úbeda movió el banco e hizo ingresar a Exequiel Zeballos, quien fue clave para cambiar el ritmo del ataque. El “Xeneize” encontró espacios y aprovechó la superioridad numérica para presionar a un Barracas replegado.

A los ocho minutos, Zeballos desbordó y asistió a Giménez, que definió con precisión para igualar el partido. Dos minutos más tarde, el delantero volvió a aparecer, esta vez tras un gran centro de Juan Barinaga, y de cabeza puso el 2-1 para desatar la euforia del plantel.

Barracas, que había sido sólido en la primera parte, comenzó a sentir el desgaste físico y perdió el control del juego. Boca dominó la posesión con el manejo de Paredes y Herrera en el mediocampo, y siguió generando ocasiones. A los 21 minutos, Zeballos volvió a ser protagonista al realizar una corrida espectacular desde mitad de cancha para asistir a Merentiel, quien definió con categoría para poner el 3-1. El equipo visitante sellaba así una remontada que reflejaba su superioridad técnica y su intensidad ofensiva.

Con este triunfo, Boca logró revertir un partido que se había complicado en el arranque y volvió a meterse en la pelea por los puestos de clasificación al playoff con 20 unidades en la tercera posición. Además, también se encuentra dentro de los puestos de Copa Libertadores en la Tabla Anual.

Barracas, por su parte, se queda en la décima posición con 18 unidades y a falta de tres fechas está afuera de los playoffs.

Esta es la síntesis del partido

Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol – Grupo A – Fecha 12

Barracas Central 1-3 Boca

Estadio: Claudio Fabián Tapia.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

VAR: Silvio Trucco.

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Jonathan Candia, Javier Ruíz; Facundo Bruera. DT: Ruben Darío Insúa.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Milton Delgado, Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Goles en el primer tiempo: 20m Ruben Insua (BC).

Goles en el segundo tiempo: 8m Milton Giménez (B), 10m Milton Giménez (B), 21m Miguel Merentiel (B).

Cambios en el primer tiempo: 18m Siro Rosane por Facundo Bruera (BC).

Cambios en el segundo tiempo: 0m Exequiel Zeballos por Williams Alarcón (B), 11m Luis Advíncula por Juan Barinaga (B), Ander Herrera por Carlos Palacios (B), 20m Lautaro Morales por Jonathan Candia (BC), Tomás Porra por Dardo Miloc (BC)., 26m Nahuel Barrios por Yonatthan Rak (BC), Facundo Mater por Rafael Barrios (BC), 30m Tomás Belmonte por Miguel Merentiel (B), 49m Brian Aguirre por Leandro Paredes (B).

Incidencias en el primer tiempo: 13m Iván Tapia (BC).

Con información de la agencia NA