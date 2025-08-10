Boca rescató un empate agónico frente a Racing en la Bombonera

Boca prolongó su mala racha al empatar 1 a 1 frente a Racing, como local, en un intenso partido, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura.

El marcador se abrió a los 31 minutos del segundo tiempo con el gol del recién ingresado Santiago Solari para el visitante, mientras que Boca lo igualó a los 43, a través de Milton Giménez.

La igualdad estiró la mala racha de Boca, que ya acumula doce partidos sin victorias, incluída la Liga Profesional, la Copa Argentina y el Mundial de Clubes.

El primer tiempo tuvo intensidad y situaciones claras para ambos lados, donde Boca contó con la más peligrosa con Edinson Cavani, quien intentó de taco tras un córner, pero Facundo Cambeses respondió con una gran atajada. Racing, en tanto, se aproximó con un remate de Agustín Almendra que Agustín Marchesín desvió al córner.

En el complemento, ninguno se guardó nada, intercambiaron golpe por golpe en medio de las ansiedad y el murmullo de los simpatizantes auriazules porque el equipo no podía romper al cero, a pesar de sus intentos. Y todo se complicó cuando Racing logró ponerse en ventaja a los 31 minutos con un un rebote en el área, el cual fue capitalizado por Solari, que definió para el 1-0.

Faltaban 15 minutos para terminar el partido y Boca reaccionó, tras varios intentos frustrados encontró la igualdad y algo de alivio sobre los 43 minutos, gracias a un cabezazo de Giménez luego de un centro preciso de Leandro Paredes desde el sector derecho.

Con este resultado, Boca suma tres puntos y se mantiene en el decimotercer puesto de la zona A, mientras que Racing llega a cuatro unidades y se ubica en el decimosegundo lugar.

En la próxima fecha, el equipo de Miguel Ángel Russo visitará a Independiente de Rivadavia el domingo 17 de agosto a las 20.30 horas, mientras que el conjunto de Gustavo Costas recibirá a Tigre el viernes 15 de agosto a las 21 horas.

El técnico de la “Academia”, Gustavo Costas, se mostró disconformidad con el árbitro Nicolás Ramírez. El entrenador de Racing analizó el desarrollo del encuentro y volvió a apuntar contra lo que considera un patrón repetido en el fútbol argentino cuando su equipo intenta proponer: “Tomamos malas decisiones dentro del área. El primer tiempo fue lo que más me gustó. No estuvimos finos. En el segundo tiempo pasó lo de siempre, foul, foul, foul. Para poder ganar un partido tenemos que hacer dos o tres goles”.

“Es el mismo árbitro que nos metió en un arco contra Independiente”, sentenció Costas en rueda de prensa.

MP con información de NA