Boca suspendió a “Chiquito” Romero por dos partidos tras el incidente con hinchas en el Superclásico

El arquero Sergio “Chiquito” Romero fue duramente sancionado por Boca Juniors: el club decidió suspenderlo por dos partidos luego de que se peleara con hinchas de Boca que lo insultaron tras la derrota 1-0 ante River en el Superclásico del sábado pasado.

El club emitió un comunicado en el que comunica que “se ha tomado la decisión que nuestro jugador Sergio Romero no será convocado para los dos próximos partidos que tenemos que disputar”. Por lo tanto, seguramente será Leandro Brey quien ataje el sábado de visitante ante Belgrano de Córdoba y en la Bombonera ante Argentinos Juniors.

El Club Atlético Boca Juniors quiere informar por este medio a todos los socios, socias y simpatizantes que, con motivo de los hechos de conocimiento público acontecidos al finalizar el partido disputado en La Bombonera el pasado sábado, se ha tomado la decisión que nuestro… pic.twitter.com/0HJFz4EnjL — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 24, 2024

El incidente se produjo una vez terminado el partido en la Bombonera cuando los jugadores iban al vestuario en medio de fuertes insultos. Romero volvió al campo de juego al escuchar un insulto en particular. Quedó cara a cara con uno de los hinchas y tuvieron que frenarlo entre varias personas para que no lo golpeara.

“Me puteó con tantas ganas que me encontró. Me estaba yendo caliente pero tranquilo: me encontró, se me fue la cabeza y volví. No quería que suceda, pero ya está y le ofrezco mis disculpas (al hincha). Estuve mal con la reacción. Tendría que haberlo dejado pasar e irme porque están en su derecho de expresarse. Pero ya está”, pidió disculpas esa misma jornada.

La Policía ya le había aplicado una contravención por “incitación a la violencia”.

Esta sanción y su bajo rendimiento en los últimos partidos ponen en riesgo su continuidad en club, con el que tiene contrato hasta fines de 2025.

El comunicado de Boca también señala: “Asimismo, hacemos saber que han sido identificados los tres simpatizantes que provocaron el hecho referido, a quienes se les aplicarán las medidas que correspondan. Nuestro Club debe ser una gran familia, compuesta por los hinchas, jugadores, empleados y directivos. Por lo tanto, nos debemos todos un respeto mutuo en todo momento y estar unidos por el bien del Club, disfrutando del deporte y de las competencias donde Boca intervenga, alentando y participando todos juntos, en paz y armonía”.

