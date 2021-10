Gimnasia y Tiro venció a Defensores de Pronunciamiento y alcanzó a Racing de Córdoba en la punta

Gimansia y Tiro de Salta le ganó en su estadio a Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos) por 1 a 0 y alcanzó a Racing de Córdoba en la cima de las posiciones de la Zona A del torneo Federal A de fútbol, tras completarse hoy la vigesimonovena y anteúltima fecha del certamen que determinará dos ascensos a la Primera Nacional para la próxima temporada.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Gigante del Norte, en la capital salteña, y el único tanto de Gimnasia fue anotado por Guido Milán, a los 22 minutos de la parte final.

Con la victoria, el "Albo" salteño llegó a las 54 unidades, las mismas que Racing de Córdoba, que hoy tuvo fecha libre, por lo cual el liderazgo se definirá la semana venidera en la última jornada.

Racing recibirá en Córdoba a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, mientras que Gimansia y Tiro visitará en Villa Ramallo a Defensores de Belgrano.

En caso de igualdad en puntos en la cima de las posiciones, los cordobeses lograrán la Zona y jugarán la final por el primer ascenso con el vencedor del grupo A, Deportivo Madryn de Chubut, por los resultados obtenidos entre ellos durante el desarrollo del torneo.

Racing se impuso ante Gimansia y Tiro 2 a 0, por la quinta fecha, en Córdoba, mientras que en Salta igualaron 0 a 0, por la vigésima jornada de la fase regular.

Por su parte, por la Zona A, Deportivo Madryn, ya clasificado para la final por el primer ascenso, cayó en Chivilcoy 1 a 0 ante Independiente, por gol anotado por Rodrigo Bernal (30m. PT), de tiro penal.

Por otra parte, los equipos que finalicen del segundo al octavo lugar de cada una de las zonas, participarán del torneo reducido por el segundo ascenso, que será por eliminación directa hasta la final.

Hasta el momento están clasificados para el torneo reducido: Deportivo Madryn de Chubut (si no logra el primer ascenso), Cipolletti de Río Negro, Independiente de Chivilcoy, Olimpo de Bahía Blanca y Sportivo Peñarol de Chimbas (San Juan), por la Zona A.

A su vez, Racing de Córdoba y Gimnasia y Tiro (si no obtienen la primera promoción de categoría), Central Norte de Salta, Chaco For Ever, Sportivo Las Parejas (Santa Fe) y Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos), ya están clasificados por la Zona B.

Los resultados de la fecha 29 del Federal A , fueron los siguientes:

Zona A:

Ayer: Ferro Oeste de General Pico 2 - Deportivo Camioneros de Luján 0.

Hoy:

Sportivo Estudiantes de San Luis 0 - Olimpo de Bahía Blanca 1

Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi 0 - Huracán Las Heras 2.

Villa Mitre de Bahía Blanca 2 - Juventud Unida Universitario de San Luis 1.

Ciudad Bolívar 3 - Sportivo Peñarol de Chimbas (San Juan) 1.

Sportivo Desamparados1 - Sansinena de General Cerri 0.

Independiente de Chivilcoy 1- Deportivo Madryn 0

Cipolletti de Río Negro 1 - Sol de Mayo de Viedma 1.

Posiciones: Dep. Madryn 55 unidades; Cipolletti e Independiente 48; Sol de Mayo 47; Olimpo y Peñarol 46; Juventud Unida de San Luis 44; Desamparados y Ferro 43; Villa Mitre 42; Ciudad Bolivar 38; Sansinena 37; Huracán Las Heras 32; Camioneros 29; Estudiantes 15; y Círculo Deportivo 13.

Zona B:

Ayer:

Sportivo Las Parejas 3 - Crucero del Norte de Posadas 1.

Hoy:

Douglas Haig de Pergamino 0 - Central Norte de Salta 0.

Boca Unidos de Corrientes 5 - Unión Sunchales 1.

Juventud Unida de Gualeguaychú 1 - Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 1.

Sarmiento de Resistencia 1 - Sportivo Belgrano de San Francisco 0.

Gimnasia y Tiro de Salta 1 - Defensores de Pronunciamiento 0.

Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay 1 - Chaco For Ever 3.

Quedó libre Racing de Córdoba.

Posiciones: Racing y Gimnasia y Tiro 54; Central Norte 46; Chaco For Ever 44; Sportivo Las Parejas 41; Defensores de Pronunciamiento 38; Defensores de Villa Ramallo 36; Juventud Unida de Gualegauychú35; Sarmiento de Resistencia33; Boca Unidos 32; Union Sunchales 30; Douglas Haig 27; Sportivo Belgrano y Gimnasia de Concepción 26; y Crucero de Norte 21.