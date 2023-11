Hinchas de Fluminense atacan a simpatizantes de Boca en Río de Janeiro

La previa de la final de la Copa Libertadores se vio opacada este jueves por una serie de incidentes en Río de Janeiro. Hinchas de Boca Juniors fueron abordados por simpatizantes de Fluminense en la playa de Copacabana mientras cantaban por el “xeneize”, que buscará, este sábado a las 17.00 horas, su séptimo título en el mencionado campeonato.

Según se logró captar en video, los brasileños atacaron a los simpatizantes del equipo de La Ribera con sillas de playa y otros objetos. Ya se habían generado cruces verbales entre los hinchas de ambos clubes en el Fan Fest en el Puesto 2 de Copacabana, pero todos habían sido interpretados como cargadas sin demasiada trascendencia y, en algunos casos, incluso terminaron con abrazos entre los involucrados. No fue hasta que arribó la barra de Fluminense que el ambiente se tornó violento.

“Boca hacía su propia fiesta y ellos vinieron a tirarnos sillas, palos, a pegarnos y a robarnos”, relató uno de los simpatizantes xeneizes, quien, además, especificó que les sustrajeron pasaportes y dinero entre otras pertenencias. Felipe Rodrigues, un brasileño que acompañó el banderazo del club argentino, ratificó esta versión.

Por los incidentes, debió intervenir la Policía Militar de Río de Janeiro. Los efectivos dispersaron a la multitud a base de gases lacrimógenos y balas de goma. A través de un comunicado oficial, las fuerzas de seguridad confirmaron la detención de dos hinchas de Boca ─uno de los cuales ya fue liberado─ y uno de Fluminense. Los tres habían sido trasladados a la comisaría 12 de Copacabana.

Más temprano, ya habían detenido a otro argentino por patear a un perro que acompañaba a un brasileño en la playa y agredir con una botella a un policía. Un testigo del hecho lo acusó también de vociferar insultos racistas.

Esta no es la primera vez que tienen lugar incidentes entre los hinchas de los clubes que se disputarán la Copa Libertadores este sábado. El martes pasado, un matrimonio fanático de Boca fue atacado por una facción de la hinchada de Fluminense, episodio por el que resultaron detenidos tres brasileños.

Por las continuas agresiones, hay preocupación por los miles de argentinos que todavía deben viajar a Brasil para asistir el partido.

Daniel Scioli denunció “brutalidad injustificada” contra hinchas de Boca

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, denunció hoy “brutalidad injustificada” en el marco de la represión de la Policía Militar de Río de Janeiro contra los hinchas de Boca Juniors, quienes recibieron gases lacrimógenos y balas de goma.

“El accionar de la policía es brutalmente represivo, porque son hinchas de fútbol que no robaron nada, no agredían a nadie, estaban en la plata con orgullo de la camiseta y vinieron los de Fluminense a atacarlos primero”, explicó a Télam de Río de Janeiro.

Scioli denunció los hechos ante la Confederación Sudamericana de Fútbol, organizadora del evento, para que intervenga en la represión “irracional” de los efectivos brasileños contra los simpatizantes del club argentino. “Conmebol debería actuar e influir para que transcurra con razonabilidad todo esto. Porque si estamos así hoy jueves, el sábado ¿qué va a pasar?”, plantó el embajador.

Además, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires pidió a los hinchas xeneizes que no respondan a provocaciones de los simpatizantes de Fluminense y advirtió sobre cómo deben proceder el sábado en la previa de la final. “Los que puedan entrar al estadio disfruten. Los que no tienen entradas, tengan cuidado con los estafadores. Y los que lo vean en algún bar y hotel, disfruten el partido. Las consecuencias son severas. Nos pasó con Argentinos Juniors, con San Lorenzo. Viví la experiencia de la Copa América en el Maracaná, pero nunca viví una tensión como la que estoy percibiendo en estas horas”, concluyó.

