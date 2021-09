Islas: "Voy a dirigir a Independiente cuando haya otra gestión"

El exarquero Luis Islas confió hoy en "dirigir a Independiente cuando haya otra gestión" diferente a la que encabeza Hugo Moyano, con la que difiere en "metodologías de trabajo y formas de proceder".

"Dirigir a Independiente es mi sueño y estoy seguro de que se va a dar en algún momento, cuando haya otra gestión", aseguró Islas en diálogo con Télam. "Con esta gestión no, creo que tenemos metodologías de trabajo y formas de proceder totalmente distintas", amplió.

Islas, de 55 años, tuvo una primera experiencia como técnico en el club de Avellaneda cuando fue asistente de Américo "Tolo" Gallego entre marzo de 2009 y junio de 2010 durante el segundo mandato de Julio Comparada.

"Al poco tiempo, cuando nos fuimos con el 'Tolo', llegó esta gestión", recordó para explicar por qué no se le presentó una nueva oportunidad.

En su segunda etapa de jugador del "Rojo" (1992-1995), Islas obtuvo el Clausura '94, que fue el penúltimo título local del club hasta la actualidad, previo al del Apertura 2002 con Gallego como DT.

"Si lo pienso con el corazón creo que Independiente siempre va a seguir siendo un grande de la Argentina", contestó al ser consultado por la pérdida del protagonismo en el fútbol local, algo que relacionó con el clima interno vivido por el club en el último tiempo.

"Por lo que veo desde afuera y lo que escucho, creo que el problema está ahí, hay algo que no está bien. No me gusta que jugadores, técnicos o managers se vayan de Independiente siempre peleados", lamentó.

En el contexto actual, Islas reconoció el trabajo del actual DT, Julio César Falcioni, quien "ha puesto un poquito de orden en lo futbolístico" con un equipo que se mantiene en la pelea de los primeros puestos en la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

"Hay un cuerpo técnico que junto a un grupo de jugadores está trabajando muy fuerte, lo está haciendo muy bien y eso hace que los resultado medianamente vayan apareciendo", concluyó.