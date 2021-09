Juan Samorano consiguió la medalla de bronce en taekwondo, en un final épico

El bonaerense Juan Samorano conquistó este viernes la medalla de bronce en la categoría K44 75 kg en taekwondo, en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. El triunfo llegó con una patada en el último segundo del combate ante el kazajo Nurlan Dombayev, dos veces campeón del mundo (Antalya 2019 y Londres 2017) y tercer mejor preclasificado.

“Estoy muy emocionado, contento. Vinimos a buscar los mejores resultados. Siempre que salgo a la cancha, salgo a ganar. No se me dio la de oro, que es lo que venía a buscar, pero conseguí la de bronce, que refleja un muy buen trabajo que hicimos. Recibí mucho cariño y amor de mucha gente, de todo el país. Tengo que agradecerle a muchas personas. Quería hacer historia y con esta medalla lo hice”, explicó el oriundo de Merlo en diálogo con DeporTV.

El atleta argentino, que llegó a este torneo luego de quedarse con el oro en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, perdió su antebrazo derecho en un siniestro vial, en 2007. “Después del accidente pensé que el mundo se me acababa, hasta que encontré el deporte. El deporte me ayudó mucho, me dio esta posibilidad enorme de estar en un Juego Paralímpico”, contó.

Samorano, que tras vencer al ucraniano Anton Shvets (52-20) sucumbió contra Dombayev (25-27), logró tomarse revancha en el combate definitivo. Luego de quedar libre en los cuartos de final del repechaje, en semifinales venció 42-22 al local Shunsuke Kudo.

“Lo viví como una pesadilla. En la segunda pelea me sacó él (por Dombayev). Luego me enteré que fue campeón mundial. Me ganó por punto de oro. Hablé con mi entrenador y nos dijimos que esta vez no nos ganaba, que si nos equivocábamos era una vez, no dos. Sabíamos que era la última pelea, que era la medalla o irnos sin nada. Le había prometido a mi viejo una medalla, y por suerte se la puedo llevar”, expresó Samorano.

#Taekwondo | EN EL ÚLTIMO SEGUNDO



¡Juan Samorano es de BRONCE! 🇦🇷🥉



El argentino se impuso por la mínima y en el último segundo ante el kazajo Dombayev (13-12) y estalló de emoción.



¡FELICITACIONES! 👏#JuegosParalimpicos | #TOKIOenDEPORTV pic.twitter.com/By25EyLcHJ — DEPORTV (@canaldeportv) 3 de septiembre de 2021

En el combate final, el kazajo se quedó con el primer round (5-4) y el segundo (7-3). Sin embargo, el argentino no se entregó y con una épica remontada se quedó con el tercer round con un 6-0 agónico, lo que le permitió llegar a la medalla de bronce.

