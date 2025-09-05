Lágrimas, emoción, un Messi brillante y un 3 a 0 en el último partido de eliminatorias en Argentina

Con 2 goles de Lionel Messi y un estadio que otra vez se rindió a sus pies, Argentina se impuso a Venezuela en el último partido de eliminatorias que la selección jugó en suelo argentino antes del mundial 2026.

Es que más allá de lo deportivo, la noche tuvo un aura especial: podría ser el último partido que Lionel Messi juegue en territorio argentino por Eliminatorias. Aunque el capitán no confirmó su retiro, en junio de 2023 anticipó que el Mundial 2026 sería, probablemente, su último torneo grande. Por edad, resulta difícil imaginar al capitán siga jugando luego del mundial. El mismo lo reconoció tras el partido en el Monumental: “Lo más logico es que no llegue al otro mundial”. Sin embargo, enseguida agregó: “es día a día, sintiendo emociones, es partido tras partido”, respondió cuando le preguntaron sí efectivamente este sería el último partido.

La Selección argentina jugó en un altísimo nivel y goleó 3-0 a su par de Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Sin duda, Messi fue la gran figura, mientras que el delantero Lautaro Martínez hizo el restante unos minutos después de ingresar desde el banco de suplentes.

Desde el primer momento en que Messi y el resto del equipo pisaron el césped del Monumental, la emoción invadió el campo. “Muchas emociones, muchas emociones en esta cancha, siempre una alegria de jugar para nuestra gente. Poder terminar de esta manera acá, con mi gente es lo que siempre soñé”, dijo el capitán al terminar el partido.

El barrio de Núñez fue un hervidero de hinchas, bocinazos y banderas, y el tránsito colapsó desde temprano. La fiesta fue total, pero moverse fue imposible.

Con la clasificación ya asegurada, esta quizás pudo ser su despedida oficial ante el público argentino en un certamen competitivo. Por eso, desde temprano se vivió una atmósfera distinta en Núñez. La ovación fue atronadora cuando el “10” salió a hacer la entrada en calor. La noche se vivió como un homenaje anticipado.

La clasificación de la Selección al Mundial 2026 ya está asegurada y, con apenas dos fechas más en el calendario, es probable que Messi no vuelva a disputar un encuentro oficial en casa. El propio jugador anticipó en 2023 que este sería “probablemente” su último Mundial, y medios internacionales como Reuters, AS y Cadena SER ya lo presentan como una despedida. Incluso Lionel Scaloni dejó entrever que podría ser “el último partido oficial de Leo en suelo argentino”. Con ese marco, la ovación que bajó del Monumental no es solo por cariño: es por gratitud y por la sensación compartida de que esta noche también se juega un cierre de época.

Argentina llegaba como líder de la tabla, con el boleto al Mundial en el bolsillo y una racha sólida bajo la conducción de Lionel Scaloni. El DT apostó por una mezcla de titulares clásicos y jóvenes promesas, y busca seguir consolidando el recambio.

JJD