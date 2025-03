Mal debut para el compañero de escudería de Colapinto en Australia

El Gran Premio de Australia, que marcó el inicio de la temporada 2025 de la Fórmula 1, tuvo un inicio accidentado y Jack Doohan, el piloto australiano de Alpine, fue una de las principales víctimas, lo que causó que la figura del argentino Franco Colapinto se asome cada vez más a un posible regreso.

En un debut para el olvido, el joven de 22 años perdió el control de su monoplaza en la cuarta curva de la primera vuelta y se estrelló contra uno de los laterales del circuito, viéndose obligado a abandonar la competencia antes de completarla.

Su temprana eliminación reavivó las especulaciones sobre una posible oportunidad para el ex Williams Colapinto, quien es piloto reserva del equipo francés.

El británico Lando Norris (McLaren) se llevó la victoria en una carrera llena de emociones que estuvo marcada por la lluvia. A bordo de su McLaren, el británico logró imponerse sobre el final, con el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y su compatriota George Russell (Mercedes) completando el podio tras una competencia repleta de incidentes y cambios de estrategia debido a las condiciones climáticas. Las condiciones del asfalto ya habían llevado a la suspensión de la Fórmula 2 y complicaron el rendimiento de varios pilotos al momento de la largada.

Aunque en el inicio del Gran Premio no llovía, la pista seguía húmeda y resbaladiza, lo que causó estragos entre los corredores. Incluso durante el transcurso de la competencia, volvieron a registrarse precipitaciones, lo que añadió aún más dificultad al desafío.

El golpe de Doohan no solo representó un duro revés para su debut en la categoría reina del automovilismo, sino que también puso en el centro de la escena a Colapinto.Desde antes del arranque de la temporada, existían rumores sobre la posibilidad de que el argentino pudiera reemplazarlo si su rendimiento no convencía al equipo Alpine.

Aunque es pronto para tomar decisiones drásticas, la presión sobre el australiano ha aumentado considerablemente.

Doohan no fue el único que sufrió en Melbourne. Otro debutante, el argelino Isack Hadjar, tampoco logró completar el inicio de la carrera.El formado en la academia de Red Bull chocó en la vuelta de formación con su RB y no pudo llegar a la parrilla de salida. A pesar de no sufrir daños físicos, el joven se mostró devastado por perder la oportunidad de competir en su primera cita oficial en la Fórmula 1.

El español Carlos Sainz, quien debutaba con Williams tras su salida de Ferrari, también fue protagonista de un desafortunado episodio. En la misma vuelta en la que Doohan quedó fuera perdió el control de su monoplaza en la curva 14 y se estrelló, quedando eliminado de la carrera. Su llegada al equipo británico había generado gran expectativa, ya que ocupa el asiento que Colapinto dejó vacante tras su salida de la escudería.

MP con información de agencia NA