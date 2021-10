Maratón BA: el boliviano Garibay fue el más rápido y la argentina Borelli, ganadora en mujeres

El boliviano Héctor Garibay se coronó hoy ganador del Maratón Internacional de Buenos Aires, que también tuvo a la argentina Florencia Borelli como vencedora de la categoría femenina, en una jornada de la que participaron más de 13.000 corredores.

Garibay, de 31 años, atleta oriundo de la ciudad de Oruro, situada a 3700 metros sobre el nivel del mar, completó los 42 kilómetros de la competencia porteña con un tiempo de 2:11:58 que marcó un nuevo récord nacional en su país.

El boliviano, medalla de plata en el Sudamericano de este año en Paraguay, tuvo como escolta al chubutense David Rodríguez (2:21:54), quien se consagró campeón argentino de la especialidad y recibió la medalla de manos del marplatense Mariano Mastromarino, último atleta masculino argentino en ganar el Maratón BA en 2014.

El tercer puesto del maratón, que tuvo 3646 inscriptos, quedó en poder del bonaerense oriundo de Tres Arroyos Ulises Pedro Sanguinetti con una marca de 2:24:58.

La ausencia de atletas africanos, que habían dominado la prueba en las cinco ediciones pasadas (en 2020 no se celebró por la pandemia de Covid-19), abría la posibilidad de una victoria argentina en varones, pero Garibay, llegado especialmente al país el jueves pasado, terminó con las esperanzas.

El boliviano tuvo la mejor actuación de su carrera: bajó más de 10 minutos su mejor registro y pulverizó la plusmarca de su país fijada en 2 horas y 17 minutos. Quedó a sólo 28 segundos del valor mínimo clasificatorio para el Mundial de Atletismo Oregón 2022.

"Fue mi primera vez en Argentina, no esperaba ganar. Vine por el récord nacional. Estoy muy feliz por esta victoria. Estuve entrenando muy fuerte en mi ciudad y aquí se me hizo más cómodo correr porque hay más oxigenación. En el transcurso de la carrera me sentí con mayor confianza y empecé a ir cada vez más fuerte", comentó al canal ESPN luego de cruzar la meta.

El desquite para el atletismo argentino lo consiguió la marplatense Florencia Borelli, que le devolvió el triunfo al país en la rama femenina con un tiempo de 2:32:28, el más bajo entre todas sus compatriotas ganadores en Buenos Aires.

La última argentina vencedora había sido Andrea Graciano, el 9 de octubre de 2011. Antes lo habían logrado Derlis María Fraschina (1985), Griselda González (1988 y 1997), Ana María Nielsen (1989 y 1991), Nélida Olivet (1992), Sandra Torres (1999, 2001, 2006 y 2008), Claudia Camargo (2000), Verónica Páez (2003 y 2004) y Roxana Preussler (2005).

Borelli, de 28 años, llegó impulsada por la motivación de su pequeño hijo, que le escribió un mensaje ("Mamá, con todo") que releyó en la línea de largada, situada en Avenida Figueroa Alcorta y Monroe.

"El apoyo de mi familia fue fundamental. Acá me acompañó mi hermana Mariana, que estaba del otro lado de las vallas. Me encantó correr en Buenos Aires, es la primera vez que lo hago en esta distancia porque siempre corrí el medio maratón", expresó la dos veces ganadora de los 21k (2016 y 2017).

Justamente en esa especialidad, de la que tomaron parte 9376 participantes, la edición 2021 tuvo dos vencedores argentinos César Manrique (1:04:43) en varones y Agustina Landers (1:17.27) en mujeres.

Manrique llegó escoltado por Joaquín Arbe, olímpico en Tokio 2020, y Landers relegó a Rosa Godoy, que buscaba su cuarta consagración en el medio maratón porteño tras festejar las carreras de 2008, 2010 y 2015.

El Maratón BA coincidió en la misma jornada con las competencias de Chicago y Boston en Estados Unidos, dos de las más importantes del circuito de la World Athletics, que dieron continuidad a un calendario mundial reanudado en Berlín, el 26 de septiembre, y prolongado en Londres, el 3 de octubre.

El trazado recorrió los barrios de Núñez, Palermo, Retiro, Recoleta, Centro, Monserrat, San Telmo, Barracas, Puerto Madero y La Boca.

Por disposición la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), ambas carreras constituyeron los Campeonatos Nacionales 2020, suspendidos el año pasado por la pandemia, y brindaron a los principales atletas argentinos puntaje para sus calificaciones internacionales.

Con su 36ta. edición, el Maratón de Buenos Aires volvió a celebrarse a dos años de la carrera que marcó un récord en el circuito tanto en la rama masculina como femenina.

En 2019, el keniano Evans Chebet estableció una nueva plusmarca de 2:05:00 y su compatriota Rodah Jepkorir hizo lo propio entre las damas con 2:25:46.