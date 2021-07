Menotti, "el abuelo de la criatura"

César Luis Menotti es el director de Selecciones Nacionales y en sus consejos abrevó de continuo Lionel Scaloni durante estos tres años de gestión coronados anoche con la 15ta. Copa América de la historia, por lo que es todo un mensaje que hoy diga del técnico de Pujato que "este es su equipo".

"La verdad que lo que me hace feliz es que este es el equipo de Scaloni, que se consolida con esta Copa América y ahora vamos por la clasificación al Mundial de Qatar", destacó Menotti.

"Lo inteligente de Scaloni es que armó su equipo con un director de orquesta anímico que es Lionel Messi y eso me dio mucha alegría. Porque era muy difícil salir campeón, aunque parezca fácil ahora que se logró, pero enfrentarse a Brasil y en el Maracaná, no era para cualquiera. Y se ganó jugando sin especulaciones, sin meterse atrás, de igual a igual. Y Argentina fue mejor", remarcó a radio Mitre el entrenador campeón del mundo en 1978.

El "Flaco" describió con pulcritud las características de este seleccionado argentino al puntualizar que Scaloni "y el cuerpo técnico están al servicio de la unidad, con jugadores que son buenas personas, acompañan al técnico y fortifican al equipo con su presencia".

"Y esto debe servir para las eliminatorias, que también son difíciles y en las que Argentina tiene la obligación de clasificarse. Pero está sólida la relación entre los futbolistas y con el cuerpo técnico, y eso es fundamental", avisó.

"Y personalmente, después de este título me siento terriblemente emocionado, algo que no me pasó ni siquiera al ganar la Copa del Mundo en 1978. Porque ver a los futbolistas abrazados con el alma es algo conmovedor", remarcó.

Menotti, de 82 años, aseguró que "llegar a una final con Argentina siempre es muy difícil, porque a la selección siempre le quieren ganar. Por eso estoy tan feliz. Pero especialmente porque los muchachos jugaron con lealtad y respeto por la pelota, como se debe afrontar una final, sin agresiones y con respeto por el lugar que ocuparon", apreció.

"Y en todo eso tiene que ver también que Messi solidificó su liderazgo porque hubo continuidad en el grupo durante estos años. Entonces los jugadores se empiezan a querer y eso es mérito del técnico, que como siempre digo, hizo lo que hay que hacer: armar un equipo. Y en esa persistencia se fortifican las relaciones", remarcó.

"Y a partir de eso fue que se empezó a transitar el caminó al éxito. Y después, que Scaloni tuvo el coraje de sostener y defender a un grupo y no probar 400 jugadores. Él entrenador armó una base y la sostuvo más allá de las críticas, que atención, porque a veces son valiosas porque lo obligan a pensar a uno. Pero él estaba muy convencido y por eso los jugadores lo quieren", completó.

Menotti es también campeón desde su lugar de director de Selecciones Nacionales y por eso de este título recién parido el "Flaco" es el "abuelo de la criatura", porque como él mismo dejó claro, el padre es su hijo futbolístico, Scaloni.