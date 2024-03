Messi, el retiro y el futuro: “Trato de pensar en el día a día, no en el más allá”

El astro de la Selección argentina Lionel Messi rechazó en las últimas horas la idea de pensar en un inmediato retiro del fútbol y aseguró que por el momento no tiene intenciones de colgar los botines, al tiempo que reveló que se siente muy bien jugando en el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS).

En una entrevista con la TV árabe, Messi compartió sus pensamientos sobre los logros alcanzados a lo largo de su trayectoria: “A nivel deportivo tuve la suerte de poder conseguir todos mis sueños y la verdad que no puedo pedir más. Gracias a Dios me dio tanto a nivel profesional y humano, como con mi familia, mis amigos. Intento disfrutar todo lo que me dio Dios hasta ahora, que es muchísimo”.

Con una impresionante colección de 43 títulos, incluyendo un Mundial, una Copa América, Juegos Olímpicos y cuatro Champions League con el Barcelona, “La Pulga” afirmó que es consciente de que se encuentra en la etapa final de su carrera.

Sin embargo, el jugador argentino enfatizó que su decisión de retirarse estará determinada por su rendimiento y su disfrute en el campo: “Yo sé que en el momento que sienta que ya no estoy para rendir, que ya no disfruto ni estoy ayudando a mis compañeros. Cuando sienta que es el momento de dar ese paso, lo daré sin pensar en la edad”.

Aunque muchos jugadores planean su futuro como entrenadores o directivos después de dejar de jugar, Messi aún no decidió qué hará una vez que cuelgue los botines: “No lo pensé todavía, hoy por hoy trato de disfrutar del día a día, de los momentos, sin pensar en el más allá. Cuando llegue el momento seguramente encontraré el camino a lo que me llene y lo que me guste y un nuevo rol”.

El reciente triunfo en la Copa del Mundo en Qatar fue un momento destacado en la carrera de Messi, quien reveló que su continuidad en “La Scaloneta” dependía en gran medida de la conquista del título mundial: “Ser campeones del mundo para nosotros, las familias y todo el país fue mágico, nos quedará para toda la vida. Seguramente hubiese dejado la Selección si no salíamos campeones, pero por suerte se nos dio y le dimos otro título a la Argentina”.

La entrevista

Con información de agencias.

