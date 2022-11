Equipo confirmado y un Messi que llega “en un gran momento” para el debut en Qatar 2022

“Llego en un gran momento”, dijo este lunes Lionel Messi cuando faltan menos de 24 horas para el debut de la selección argentina en el mundial de Qatar.

Las fotos oficiales de los jugadores de la Selección Argentina

“Me siento muy bien físicamente, la verdad es que llego en un gran momento tanto en lo personal como en lo físico. No tengo ningún problema. El otro día me entrené diferenciado por un golpe y precaución, pero nada raro”, aseguró el capitán del equipo argentino que se estrenará mañana ante Arabia Saudita.

Sonriente, tranquilo, Messi participó hoy de una conferencia de prensa junto al entrenador del seleccionado, Lionel Scaloni, quien confirmó que el equipo “ya está, no va a haber ningún cambio de esquema”.

El último Mundial de Lionel Messi

De todos modos, Messi volvió sobre el peso que tiene este mundial para él ya que insistió en que seguramente será el último que lo tendrá con la celeste y blanca. “Me pone feliz que haya mucha gente que desee lo mismo que yo. Seguramente sea mi último Mundial, la última posibilidad de conseguir lo que todos queremos. Venimos de ganar y eso descomprime muchísimo. Favorece a que la gente no esté tan ansiosa y que pueda disfrutar del momento”.

“Es mi última oportunidad de lograr mi gran sueño”, insistió Leo, quien llega a Qatar con 35 años y quien con el partido de mañana frente Arabia Saudita en el Grupo C será el jugador argentino con más mundiales jugados de manera consecutiva tras su debut en Alemania 2006, y a los que le siguieron Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

A lo largo de la conferencia, Messi buscó resaltar el buen momento que vive el equipo argentino: “Este Mundial llega en un momento diferente de la temporada, después de muchísimos partidos. Sabíamos que iba a ser así, estamos preparados. Siempre es especial jugar un Mundial y el comienzo por las cosas que se viven”.

El partido frente a Arabia Saudita

Sobre el partido de mañana señaló que esperan “poder seguir haciendo lo que venimos haciendo con este grupo, que viene creciendo partido tras partido. Nos esperamos un partido difícil por lo que significa el comienzo del Mundial, que será el primero para mucho de los chicos. Cada uno va a manejar como pueda la ansiedad y los nervios, cuando pasen los primeros cinco minutos intentaremos jugar e ir a buscarlo desde el principio”.

En ese sentido, remarcó como influyó la victoria en la Copa América en el ánimo del equipo: “Venimos de ganar y eso descomprime muchísimo, da más tranquilidad y permite trabajar de otra manera. La gente está disfrutando del momento de la Selección. Este grupo me recuerda mucho al del 2014, era muy similar y unido, tenía claro lo que hacía dentro de la cancha y lo que quería”.

Scaloni tiene el equipo confirmado

Por su parte Scaloni, confirmó que el equipo “está definido” y “no va a tener sorpresas” tanto en los nombres de los jugadores ni en el sistema táctico. “El equipo está definido, ya se lo comuniqué a los jugadores. No va a variar de lo que venían diciendo, ya lo saben todos. No habrá cambio de esquema, pero lo verán mañana. No sale de lo que vinimos haciendo estos días”, dijo Scaloni.

Messi debutará este martes con la selección argentina, una de las favoritas de este mundial luego de llevarse la Copa América y mantener el invicto más extenso de su historia.

A qué hora juega la Selección Argentina ante Arabia Saudita

El debut será a las 7 de la mañana -hora argentina- en el estadio de Lusail, donde también se jugará la final del 18 de diciembre. El estadio puede albergar unos 80.000 espectadores para el estreno del equipo capitaneado por Lionel Messi en el Grupo C, que se producirá desde las 7 (13 hora local) con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic y transmisión de la TV Pública, TyC Sports y DSports.

Lo que se sabe hasta el momento es que la Selección formará con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martìnez y Ángel Di María.

“Los grandes favoritos no ganan los Mundiales normalmente. Hay grandes Selecciones, no menos de ocho o diez que pueden ganar el Mundial. La mayoría son europeas, por motivos que no son futbolísticos los sudamericanos no han tenido la posibilidad de llegar a la final desde el 2014. No es por jugar bien o mal, es por detalles. Los detalles harán campeón del Mundo a un seleccionado, que no tiene por qué ser el que mejor juega”, dijo Scaloni sobre el partido de mañana.

Y agregó que “el fútbol tiene que ser un juego, un deporte, con toda la pasión de los argentinos. Con eso que llevamos dentro, pero no deja de ser un juego. A partir de ahí, la gente tiene que saber que somos un grupo que va a dejar todo para que nos vaya bien”.

El directo técnico de la selección argentina agregó que “la realidad es que ahora el equipo sale a jugar mucho más tranquilo porque la presión externa de no haber ganado no está. Siempre les digo que mañana sale el sol otra vez. Es la única manera de salir a jugar tranquilos y desarrollar nuestro fútbol, eso es clave para una competición como un Mundial, con todo lo que conlleva”.

