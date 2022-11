Ibai rechaza ir al Mundial de Qatar con la selección española: “No me sale de los cojones”

Ibai Llanos ha rechazado ir al Mundial de Qatar junto a la selección española a grabar contenidos desde allí. El streamer vasco ha explicado durante un directo que le ofrecieron una “gran oportunidad” para acudir en el avión del combinado español, pero tomó la decisión de no aceptar. “Me surgió una oportunidad que era ir en el avión de la selección española, no a hacer directo sino a grabar contenido. Pero no me sale de los cojones y no lo voy a hacer”, comentó.

Durante su directo, Ibai planteó a su audiencia la duda de si los futbolistas tendrían el poder para detener el Mundial. Él opinaba que no sabe “la que se podría liar” con la cantidad de “presión” de diferentes ámbitos que hay sobre la competición. “Se niega un Mbappé a ir al Mundial y no sé a ese chaval lo que le pueden llegar a hacer. ¿Sabéis la cantidad de sponsors, de pasta, de blanqueamiento hacia Qatar que hay puesto en el Mundial? Se niega a ir un Mbappé de la vida y sinceramente no sé qué ocurre, pero me estoy imaginando cosas turbias. Piensa mal y acertarás”, dijo.

En opinión del streamer, la gente de a pie está “tan alejada de la realidad y las cosas que ocurren internamente” que es difícil valorar qué podría ocurrir si alguien dice que no quiere ir al torneo. “Dinamarca creo que dijo que no quería ir y se han escondido el escudo (...) Es un gesto que, por lo menos, deja claro al mundo lo que piensa, pero lo van a jugar, al fin y al cabo”, argumentó. Esta selección ha diseñado un uniforme en el que, como forma de protesta, las marcas y el escudo tienen el mismo tono rojo del resto de la camiseta, lo que provoca que casi no se vean.

En respuesta a un comentario en el chat, Ibai planteaba que como individuos se puede hacer poco frente al Mundial. “¿Qué culpa tiene la gente? Al final piensa en un chaval de 18 al que le guste el fútbol, ¿qué puede hacer contra una infraestructura gigantesca que decide mediante no sé cuántos casos de corrupción que el Mundial se celebra en invierno en Qatar? Hay cosas por encima de cualquier persona. Lo único que puede hacer es no verlo. Tú como individuo es lo que puedes aportar”, señaló.

También aseguró que Qatar “está invitando a todos los putos influencers del mundo”. “Están diciendo: '¿queréis venir? Os lo pago todo'. Quieren montar su fiesta”.

Posicionamientos frente al Mundial

En las últimas semanas se han sucedido diferentes gestos y posicionamientos públicos de representantes del mundo del fútbol frente al Mundial. Quedan diez días para el inicio. Además del uniforme de Dinamarca, diez selecciones europeas se han comprometido a promover la campaña contra la discriminación denominada OneLove, de las cuales ocho jugarán en este país.

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, también crítico con la decisión de llevar la competición a Qatar, ha lamentado que se ponga el foco sobre los futbolistas y se les pida que se signifiquen. El técnico ha señalado la responsabilidad de la prensa: “Vosotros sois los periodistas. Vosotros deberíais haber mandado ese mensaje. Y no habéis escrito grandes artículos críticos sobre ello porque son 'las cosas de Qatar'. No, las cosas están muy claras: todos somos culpables. Pero decirle ahora a los jugadores 'tenéis que llevar este brazalete o, si no, estaréis de ese lado y no del otro'... No, no no. Son futbolistas y es un torneo. Lo hemos organizado nosotros y ellos jugarán lo mejor que puedan para sus países”.

Muertes de trabajadores y violaciones de derechos

De acuerdo con una investigación del diario británico The Guardian, basado en estadísticas de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka, más de 6.500 trabajadores de esos países han muerto durante la construcción de los estadios e instalaciones para el Mundial. En 2010, cuando Qatar fue elegido como sede, el emirato inició la construcción de siete estadios, así como de numerosas infraestructuras, un aeropuerto y varios hoteles. Las organizaciones acusan al Gobierno no solo de no asegurar la protección de los trabajadores, también de no investigar la causa de las muertes.

El país cuenta además con una legislación que castiga con penas de cárcel de hasta diez años las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. El código penal vigente prevé además penas de entre uno y tres años de prisión para quienes “instiguen” o “persuadan” a otras personas a cometer actos de “sodomía o inmoralidad”.

