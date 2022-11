Octavos de final del Mundial Qatar 2022: diez clasificados confirmados y cómo se perfila la llave

El martes se empezaron a cerrar los grupos del Mundial Qatar 2022 y comienza a armarse el cuadro de Octavos de Final.

Mundial Qatar 2022: cómo están las tablas de posiciones grupo por grupo y cuáles son los clasificados a octavos de final

Hasta el momento, se confirmaron cuatro cruces en octavos: Países Bajos (1° Grupo A) vs. Estados Unidos (2° Grupo B), Inglaterra (1°Grupo B) vs. Senegal (2° A), Argentina (1° Grupo C) vs. Australia (2° Grupo D) y Francia (1° Grupo D) vs. Polonia (2° Grupo C).

Además, los que ya clasificaron a la siguiente ronda son Brasil (Grupo G) y Portugal (Grupo H), pero deben esperar los resultados de la última fecha de cada grupo para saber si quedan primeros o segundos.

El cuadro de Octavos de Final

Tabla de posiciones

