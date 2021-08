"No encontramos el respaldo para poder continuar", dijo Pizzi en su despedida de Racing

El entrenador Juan Antonio Pizzi se despidió esta mañana del plantel de Racing y respecto de su salida aseguró que no tuvo "el respaldo para poder continuar" por parte de la dirigencia, encabezada por el presidente Víctor Blanco.

"No encontramos el respaldo para poder continuar", dijo el ahora exdirector técnico de la "Academia" en rueda de prensa.

"Hace bastante que no tengo contacto con los dirigentes de Racing. Con el único que he tenido contacto es con (Rubén) Capria. Nunca me pasó de tener tan poco contacto con la dirigencia", continuó sobre su vínculo con los directivos de la institución de Avellaneda.

Rubén "Mago" Capria, manager de Racing, fue quien tomó la decisión de contratar a Pizzi como reemplazante de Sebastian Beccacece, en enero pasado.

El extécnico de San Lorenzo y el seleccionado chileno de fútbol, además, aprovechó su salida para remarcar que la dirigencia "académica" no cuenta con un "organigrama" para respaldar al fútbol juvenil del club.

"La idea de los dirigentes era confiar en las divisiones inferiores. Sin embargo, acá no hay un organigrama para eso. De hecho sale uno diciendo una cosa y otro diciendo otra", sentenció Pizzi.

El entrenador rosarino también habló sobre su paso por el club de Avellaneda, al que llegó en enero de este año, y en esa línea destacó que dejó "un plantel consolidado".

"Dejamos un plantel consolidado y un equipo con una estructura muy firme", analizó sobre el conjunto "albiceleste" al que dirigió en 32 encuentros con 13 victorias, 11 empates y ocho derrotas.

"Las estadísticas avalan lo que estoy diciendo. Y quiero agradecer el esfuerzo de todos los jugadores, que fueron los principales artífices de todo lo que hemos conseguido", continuó.

"Al margen de la tristeza que me causa que hayan decidido que no continuemos, nos vamos con la tranquilidad de saber que hicimos un buen trabajo", reforzó sobre su estadía en la institución de Avellaneda.

El DT campeón de la Copa América 2016 con la selección de Chile también aseguró que se cumplieron con "la mayoría de los objetivos" que se propuso cuando asumió.

"Cumplimos con la mayoría de los objetivos: Seguimos en la Copa Argentina, clasificamos a la fase final del último torneo, clasificamos a octavos de final de la Copa Libertadores y promovimos juveniles", detalló.

"Nos plantearon (desde la comisión directiva) cinco objetivos y el único que no cumplimos fue el de la final de la Supercopa Argentina", dijo sobre la goleada de 5-0 en contra en el partido decisivo ante River Plate en Santiago del Estero.

El exdelantero del seleccionado español se refirió al capitán del equipo, Lisandro López, a quién sacó en el clásico del último domingo ante Independiente, y en el que fue la figura "albiceleste".

"Lisandro López me pidió el cambio en el clásico", dijo sobre la decisión de reemplazarlo por Ignacio Piatti a los 28 minutos de la segunda etapa, con el partido 1-0 a favor del "Rojo" de Avellaneda.

"Con respecto a Lisandro, el jugó cuatro partidos en Estados Unidos y nosotros pensábamos que tenía que tener más rodaje para poder jugar", continuó sobre "Licha".

"Cuando yo llegué al club, había tomado la decisión de irse y yo la lamenté mucho esa decisión", dijo sobre la ida de Lisandro López al Atlanta United de la Liga de Estados Unidos.

"Me puse muy contento cuando Lisandro tomó la decisión de regresar. Fue la figura del equipo en los últimos partidos", agregó Pizzi sobre el máximo ídolo de Racing en actividad.

El exjugador surgido en Rosario Central y con posterior paso por River entre otros equipos, le agradeció al hincha de Racing el apoyo recibido en su paso por el club y le deseó al plantel que se "cumplan los objetivos"

"Simplemente agradecer el apoyo que recibí, y desearles a la gente y a los jugadores que tengan un torneo bueno y que se cumplan los objetivos", añadió.

"No me arrepiento de venir a dirigir este equipo. Lo hicimos con la mayor dedicación y trabajamos muchísimo", concluyó Juan Antonio Pizzi en su despedida como entrenador de Racing Club.