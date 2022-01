Presentaron un proyecto para poder ver gratis por TV los principales partidos del fútbol argentino

El senador nacional del Frente de Todos (FdT) Oscar Parrilli presentó este jueves un proyecto de ley que establece la televisación de acceso libre y gratuito de los principales partidos de fútbol de cada fecha.

Disney tiene 20 días hábiles para ceder contenidos y atenuar su posición en el mercado de las señales deportivas

Saber más

La iniciativa, que comenzará a ser debatida en la comisión de Deportes del Senado, busca declarar "de interés general el acceso a contenidos audiovisuales obtenidos en ocasión del desarrollo de encuentros de fútbol de Primera División en el marco de torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino.

"El objetivo es garantizar en todo el territorio nacional el derecho a un acceso libre y gratuito mínimo a los mismos, en su calidad de bienes culturales", explicó el legislador por Neuquén.

"Hoy hemos presentado un proyecto de ley donde lo que planteamos es, declaramos de interés cultural 4 de los 13 partidos de cada una de la fecha del campeonato de Primera División organizados por la AFA. Dos importantes y dos relacionados con temas locales, clásicos del interior. Esos 4 deben ser transmitidos por la TV Pública de manera abierta y gratuita. Es parte de lo que en su momento fué Fútbol para Todos, pero no son todos los partidos, solo 4, además no tiene erogación de parte del estado, los partidos deben ser comercializados por la TV Pública, lo recaudado va a ser destinado un 50% para infraestructura deportiva en los barrios, 30% para la AFA y 20% para la TV Pública", indicó Parrilli. "No afecta derechos particulares, este año vence el contrato de la AFA con FOX y Disney, ellos en ese contrato previeron que el estado pudiera declarar de interés cultural determinados partidos", agregó el legislador.

El texto fue firmado por senadores y senadoras del Frente de Todos y va en línea con una resolución de la Secretaría de Comercio Interior respecto de la transmisión de los partidos de los clubes más convocantes, Boca y River.

El proyecto estipula que "deberá transmitirse en vivo y en directo por Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, a través de la Televisión Digital Abierta (TDA) terrestre o satelital, o cualquier medio alternativo creado o a crearse en el futuro de acceso libre y gratuito, al menos una tercera parte de los encuentros de Primera División que se disputen en el marco de los torneos organizados por AFA".

La transmisión de dichos encuentros será determinada por la Autoridad de Aplicación, incluyendo los dos con mayor audiencia potencial correspondientes a cada fecha de torneo programada y asegurando el carácter federal de la audiencia".

Además, se especifica que "el producido generado por la comercialización de publicidad durante las transmisiones de acceso libre y gratuito referidas en el artículo anterior, se destinará a infraestructura deportiva infanto-juvenil en poblaciones vulnerables; a la AFA y al financiamiento de actividades de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado".

DA