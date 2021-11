Scaloni: "Messi está bien y, si sigue así, va a jugar"

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, no confirmó hoy el equipo que enfrentará a Uruguay pero confió que el capitán Lionel Messi "está bien" y que probablemente jugará mañana en Montevideo por la fecha 13 de las Eliminatorias.

"Messi está bien y, si sigue así, va a jugar. Lo veremos esta tarde en el entrenamiento pero está bien, está a disposición", declaró Scaloni en conferencia de prensa.

Messi llegó desde el París Saint Germain (PSG) con molestias en la rodilla izquierda y el isquiotibial de la misma pierna, aunque se entrenó a la par de sus compañeros del seleccionado y quiere jugar.

"Convivir con Leo queriendo jugar es fácil porque yo también quiero que juegue. Es un orgullo que tenga esas ganas de jugar aun no estando en las mejores condiciones. Yo quiero que Messi esté siempre", aseguró.

De todas formas, Scaloni aclaró que si Messi no llega bien en el equipo "tenemos jugadores que pueden hacer la función de Leo y el que lo haga lo va a hacer bien. Paulo Dybala puede ser su reemplazante, también Joaquín (Correa) o (Giovani) Lo Celso en esa posición más adelantado y sumar otro jugador al mediocampo".

Con respecto a las quejas del brasileño Leonardo -secretario deportivo del PSG- por la cesión de los futbolistas del club francés a sus seleccionados, especialmente a quienes no estaban óptimos físicamente como Messi, Scaloni aclaró que "con Leonardo tenemos relación porque Walter (Samuel) fue compañero y habló hace poco. Es entendible lo de ellos con tantas fechas FIFA y la Copa América, pero estamos en regla de convocarlos y es un tema de calendario”.

"Para los clubes son muchos viajes a la Selección y es lo que se está tratando con la FIFA. Las fechas FIFA en esta parte del año históricamente han sido un problema, porque la temporada empieza y el jugador se va, y cuando se pone a tono, se vuelve a ir. Es lo que está pasando y se tiene que resolver con el calendario", detalló.

El futbolista que quedó descartado es Leandro Paredes, también del PSG. "No va a estar disponible porque no vamos a correr ningún riesgo para este partido. Tenemos jugadores que lo pueden hacer bien cómo él. El resto del equipo será casi todo el mismo que jugó contra Perú, aunque hasta el último entrenamiento no lo podemos confirmar", aclaró el DT.

Paredes sufrió un desgarro en el cuádriceps en el partido ante Perú hace casi un mes, no volvió a jugar en su club e igualmente viajó a la Argentina, aunque Scaloni lo descartó para el encuentro del viernes ante Uruguay.

"Siempre tenés que tener jugadores aptos porque hay lesiones y cansancio, pero creo que todos los que están tienen un gran nivel y pueden jugar. El equipo muestra la misma cara cuando hay otros nombres y eso es muy bueno", agregó Scaloni.

Sobre la actualidad de Julián Álvarez, hoy el mejor del fútbol argentino, Scaloni destacó que el delantero de River "ha dado un salto muy bueno y estamos muy contentos con su presente. Lo tenemos desde chico y mientras siga en este nivel da igual donde juegue, si en River o en Europa. No me meto dónde tiene que jugar".

Para Scaloni, Uruguay "es un partido re contra difícil". El director técnico campeón de América afirmó que "más allá de que tenga sus bajas, Uruguay juega en su cancha y está necesitado de sumar puntos". Además, dijo que todavía no está pensando en Brasil -rival del próximo martes en San Juan- ni en los puntos que están en juego después de la escandalosa suspensión del partido en San Pablo por las autoridades sanitarias.

"No podemos pensar en el siguiente con Brasil y muchos menos en los puntos que están en juego con la resolución del fallo de la FIFA. Pase lo que pase hay que jugar los partidos y seguir en la misma línea", puntualizó.

Consultado sobre la situación del Sergio "Kun" Agüero, Scaloni expresó que "más allá del jugador es un chico que nosotros apreciamos un montón. Estamos tristes porque no queremos que le pase a nadie, pero hablamos y le mandamos todo el apoyo nuestro del cuerpo técnico y los compañeros. Esperemos que pueda estar con nosotros cuanto antes y si no es así, que pueda ser feliz".

Por último, Scaloni se emocionó en la conferencia al hablar de la salud de sus padres: "No debí haber dicho nada después del partido con Perú. Pero por suerte la cosa va mejor. Es la vida misma. Esperemos que salgan de esta situación. Y no quiero hablar mucho más".