"Sería lo máximo estar en Qatar 2022", reconoció Ángel Correa

El delantero de Atlético de Madrid y del seleccionado argentino, Ángel Correa, reconoció este martes que "sería lo máximo" formar parte de los 23 convocados para el Mundial de Qatar 2022, con inicio el 21 de noviembre.

"Está claro. No tuve la oportunidad de estar en el Mundial de 2018 y ahora que estoy volviendo a ser convocado a la Selección y estamos clasificados espero que se me pueda dar, porque sería lo máximo estar en el Mundial", confesó el atacante en una nota con el diario español AS.

"Solo trato de estar siempre preparado. Estar bien físicamente, aunque ahora es complicado por todos los viajes y todos los partidos en poco tiempo. Eso es lo que más me afecta a mí como jugador. Es algo que me gusta, competir con grandes jugadores y grandes compañeros y es algo que me motiva mucho todos los días", continuó.

Correa fue clave en la consagración de Atlético de Madrid en LaLiga anterior, con nueve goles y ocho asistencias, y fue un socio ideal para el centrodelantero uruguayo Luis Suárez. En esta temporada comenzó desde atrás, sobre todo con la llegada del francés Antoine Griezmann y eso se reflejó en los números: 17 encuentros y apenas tres tantos.

Además, el exfutbolista de San Lorenzo de Almagro elogió a su compañero Rodrigo De Paul: "Con la calidad que tiene y la garra que pone en los partidos y en los entrenamientos está claro que si sigue así puede estar muchísimos años aquí y hacer grandísimas cosas en el Atlético".

Correa es uno de los habituales convocados en el seleccionado de Lionel Scaloni y peleará por uno de los lugares para ir al Mundial de Qatar 2022.