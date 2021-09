"Talleres tiene uno de los 5 mejores planteles de la Argentina", dijo el presidente Fassi

El presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, quien regresó al país la semana pasada luego de estar en el exterior varios meses, consideró hoy que el de su club es "uno de los mejores planteles de la Argentina".

Los números por el momento le dan la razón al titular de la entidad de barrio Jardín, ya que marcha puntero en el torneo de la Liga Profesional de fútbol de Primera División, junto con Lanús y acumula siete juegos sin derrotas.

En una entrevista que concedió a la radio Impacto de Córdoba, Fassi se mostró ilusionado con lo que pueda pasar en el desenlace del torneo y dijo: "Me ha tocado ser campeón 12 veces con Pachuca (México), con presupuestos mucho más chicos que otros clubes".

"¿Qué equipo no aspira a poder ser campeón? Todos medianamente aspiramos a ser campeón. Lo que no ayuda es ponernos el rótulo de campeón. Hay 5 o 6 equipos que gastan en un mes el presupuesto de Talleres en un año", aseguró el presidente del club.

Al inicio del campeonato trascendió que el técnico del plantel, Alexander Medina, estaba molesto por las bajas que sufrió el plantel y por la no llegada de refuerzos, y sobre eso Fassi dijo: "es normal que un entrenador quiera que no le toquen a ningún jugador. Yo prefiero un entrenador proactivo, no uno apático".

"La sangre no va a llegar al río. En siete años, los dos técnicos que tuvimos culminaron su proceso y su contrato. Y el 'Cacique' (Medina) también culminará su contrato. Alexander quiere tener lo mejor, y me parece extraordinario", apuntó Fassi.

En cuanto a las bajas y refuerzos, Fassi destacó que "la oferta por (Federico) Navarro era imposible de rechazar, porque si lo hacía perjudicaba a Talleres".

En relación a ese puesto de volante central que dejó Navarro, Fassi agregó: "para reemplazarlo trajimos a (Rodrigo) Villagra, quien a mi criterio, y confío mucho en mi criterio, en un año será el mejor contención del fútbol argentino. Era muy solicitado por todos los clubes y lo trajimos nosotros".