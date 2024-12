Vélez confirmó la salida de Quinteros y el entrenador explicó el porqué de su decisión

Vélez Sarsfield confirmó, en redes sociales, la salida del entrenador Gustavo Quinteros tras lo que fue la consagración de la Liga Profesional de Fútbol 2024 y el director técnico dio sus argumentos en un video.

El ´Fortín´ confirmó esta noticia en sus redes sociales agradeciendole a Quinteros y agregando que el entrenador decidió no renovar su vínculo.

El técnico sacó campeón al equipo de Liniers de la Copa de la Liga. Además, llega de caer en la final de la Copa Argentina, ante Central Córdoba, y del Trofeo de Campeones, ante Estudiantes de La Plata.

El ex entrenador de la selección de Bolivia compartió un video en el que argumentó su salida: “Se dijeron muchas cosas, se dicen muchas cosas que no son ciertas…Yo como entrenador tengo objetivos profesionales que cumplir también y la verdad que después de de estos días no hemos podido llegar a un acuerdo para la continuidad. Pero quiero agradecer a Fabián por la confianza, a la Junta Directiva por haberme dado la posibilidad de dirigir a este gran club y estoy muy tranquilo de haber hecho un excelente trabajo junto a mi cuerpo técnico, junto a los jugadores, junto a todo el staff, a toda la gente que trabaja en el club”.

“Llegamos a tres finales, salimos campeones del fútbol argentino, de la Liga del fútbol argentino, clasificamos a la Libertadores, fuimos los primeros en el campeonato, los primeros en la tabla anual y creo que un equipo que que jugó la mayoría de los partidos de la mejor manera y el hincha así lo agradeció. Así que terminamos una temporada maravillosa poniendo a Vélez Sarsfield en el lugar donde siempre tuvo que estar, en lo más alto y haciéndolo campeón. La verdad que me voy dolido porque quiero mucho a este club. Tengo mucho cariño, tanto yo como toda mi familia y. Y ojalá que este no sea un adiós, sino un hasta pronto” concluyó Quinteros.

Por otro lado, el entrenador argentino nacionalizado boliviano decidió no renovar su contrato con Vélez que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, después de firmar por un año tras haber llegado a fines del 2023.

Cabe recordar que Quinteros no dirigió al “Fortín” en el último partido del año, en la final ante el “Pincha”, que fue una derrota por 3-0, ya que su única hija se casaba ese mismo día y decidió acompañarla, explicando su decisión a los hinchas por medio de un comunicado: “Deseo acompañarla al altar y vivir junto a ella este momento tan especial”.

Esto generó problemas en el equipo, ya que el mismo capitán del conjunto de Liniers, Valentín Gómez expresó su descontento después de perder por goleada ante los dirigidos por Eduardo Domínguez: “Si bien él es el líder y estaría bueno que siempre esté, hay cosas más importantes que el fútbol, es una realidad. Lo entiendo, pero también todos dejamos cosas de lado”.

Desde Vélez parecería haber sorpresa por la decisión del técnico, ya que su presidente Fabián Berlanga había asegurado, hace unos días, que estaba llegando a un acuerdo con el entrenador para que continúe en el “Fortín”, afirmando que lo único que faltaba era reunirse por cuestiones deportivas, ya que lo económico estaba arreglado.

Todo parecería indicar que Quinteros tendría todo acordado para tomar las riendas del Gremio de Porto Alegre que no jugará ninguna copa internacional en el 2025 tras haber quedado en el decimocuarto puesto del Brasileirao. Desde el medio Zero Hora informaron que la noticia se oficializaría después de navidad.

Por último, desde los medios de Brasil informan que Quinteros tomaría el mando del “Maior do Sul” el próximo 8 de enero.

AB con información de agencia NA.