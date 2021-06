Very Truly ganó el Hándicap Snow Cat

Very Truly, con la monta del jockey Eduardo Ortega Pavón, ganó hoy por un cuerpo y medio sobre Heavy Love el Hándicap Snow Cat, una prueba de 1.600 metros que fue corrida en el décimo turno de la reunión en el hipódromo de San Isidro.

El ganador, un hijo de Lizard Island, pagó un dividendo de 5,60 por boleto y empleó un tiempo de 1m 35s 15/100 para la milla de césped normal.

Guest Rimout salió rápido de las gateras, agarró la punta y comenzó a despegarse del lote con varios cuerpos de ventaja. Atrás, a siete u ocho cuerpos, vino Fantastic Planet. Luego venía el resto de los rivales.

Al llegar a la recta final las distancias comenzaron a achicarse. Fantastic Planet y Teodisio Joy se acercaron al puntero. También surgieron Por Otros Aires y Lord Of Lords, el favorito de la carrera.

Ya en los 300 metros Guest Rimoud se paró de golpe y terminaron sus esperanzas. La carrera quedó entre Very Truly, Heavy Love y Lord Of Lords.

En los últimos cien metros Very Truly se fue hacia el disco y le terminó ganando a Heavy Love por un cuerpo y medio. Tercero, a 3 cuerpos, entró el favorito Lord Of Lords.

Los parciales fueron de 23s 06/100 para los 400 metrosw, de 44s 93/100 para los 800 metros y de 1m 10s 44/100 para los 1.200 metros.

Very Truly ganó con autoridad, tuvo resto en el final y alcanzó su cuarta victoria oficial sobre 16 carreras.