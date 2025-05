Arrancó el Hot Sale 2025: consejos para comprar de forma segura y sin sorpresas

Comenzó el Hot Sale 2025, uno de los eventos de compras online más importantes del año, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). A partir de este lunes 12 y hasta el miércoles 14 de mayo más de 900 marcas ofrecerán descuentos en productos de rubros como tecnología, indumentaria, decoración, viajes y belleza, entre otros.

Desde la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad difundieron una serie de recomendaciones esenciales para que los vecinos realicen sus compras de manera segura, informada y sin sorpresas.

“La mejor herramienta que tiene un consumidor es la información. Por eso, desde la Ciudad acompañamos estas jornadas con recomendaciones claras que permiten evitar estafas, comprar con confianza y ejercer los derechos que garantiza la ley”, advirtió César Torres, secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano.

Los cinco consejos fundamentales de Defensa al Consumidor para el Hot Sale

1. Comprar solo en sitios web oficiales y verificados: Se recomienda no hacer transacciones a través de enlaces desconocidos, redes sociales o correos electrónicos que no pertenezcan a la marca, además de verificar que el sitio cuente con protocolo de seguridad (https://) y dominio legítimo.

2. Revisar los costos adicionales antes de confirmar la compra: Es clave asegurarse de que el precio final no incluya gastos extras, como por ejemplo los derivados del envío o instalación de ciertos productos, entre otras cuestiones a tener en cuenta. Esa información debe estar clara antes de pagar.

3. Conservar toda la documentación de la operación: Facturas, correos, tickets digitales y capturas de pantalla de la oferta adquirida, son elementos fundamentales para hacer un reclamo ante cualquier inconveniente.

4. Leer atentamente la descripción del producto y la letra chica: Antes de comprar, se debería verificar que el producto tenga stock, qué condiciones de devolución ofrece la empresa y si hay intereses ocultos por el pago en cuotas. El precio debe ser el mismo pagando al contado, débito o tarjeta de crédito en una cuota.

5. Botón de arrepentimiento: derecho a cancelar la compra: Todos los sitios deben tener visible el botón de arrepentimiento, que permite al consumidor cancelar la operación dentro de los 10 días corridos desde la recepción del producto o la contratación del servicio. El proveedor tiene 24 horas para facilitar al cliente el número de trámite y debe hacerse cargo de los costos de devolución.

Los vecinos pueden realizar consultas a través de la línea gratuita 147 opción 6, o a través de facebook.com y X.com en la cuenta oficial BAconsumidor. Quienes necesiten acceder a información o realizar denuncias pueden acceder a la página web oficial del organismo.

¿Qué es Hot Sale?

El Hot Sale es un evento online organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), donde participan más de 900 marcas ofreciendo importantes descuentos y promociones en sus productos durante 3 días en el mes de mayo de cada año. Los productos en los que podés encontrar descuentos se encuentran en categorías como:

Electrodomésticos

Tecnología

Indumentaria y calzado

Decoración del hogar

Supermercado

Construcción

Belleza y cuidado de la piel

Descuentos en turismo, entre otros.

¿Cómo funciona el evento?

Ya sabemos que el Hot Sale es un evento de ofertas imperdibles que dura 3 días, para aprovecharlo al 100% tenes que saber que funciona de esta manera:

Las marcas participantes se inscriben semanas previas al inicio del evento. Ofrecen descuentos y promociones que son validadas y fiscalizadas por CACE a través de la UBA. El evento comienza el día Lunes a las 00:00 hs donde el usuario puede ver todas las ofertas a través del sitio oficial www.hotsale.com.ar Las marcas participantes reciben tráfico proveniente del evento y la compra por parte del usuario. El usuario recibe los productos en su domicilio.Como verás, este evento une a los usuarios con los sitios ecommerce de todo el país, haciendo de éste una oportunidad para que los negocios impulsen sus ventas online.

💡 Consejo para usuarios: Agendá las fechas del evento en el calendario, activá las notificaciones de las ofertas y empezá a pensar qué productos querés comprar para aprovechar las mejores ofertas en los primeros días del evento.

💡 Consejo para tiendas: Si tenés un negocio con página web que vende de manera online, el Hot Sale es una oportunidad única para que tus productos puedan llegar a todas partes del país y para posicionar tu marca, enterate cómo participar del hot sale.

A tener en cuenta

¿Cómo hago para evitar ofertas engañosas durante Hot Sale?

Para evitar cualquier inconveniente a la hora de realizar una compra durante estos eventos masivos vale la pena tener en cuenta las siguientes cuestiones:

Tiendas Oficiales

Siempre ingresar a las marcas adheridas al evento a través de la web oficial de Hot Sale - www.hotsale.com.ar: esto asegura que se trata de una marca que participa de la acción de forma oficial.

Qué mirar en la pantalla

En la parte superior izquierda antes de la url del sitio de la pantalla, al lado del símbolo de Internet, tenés que encontrar un candado amarillo. Esto significa que el sitio web que estás visitando es seguro. Si no aparece, entonces no tiene una conexión segura con tu navegador. Esta característica debe visualizarse cuando se llega a la página para realizar el pago, algunos sitios también son seguros en su totalidad.

Si la URL de la página empieza con https://, estás en una página segura; si la URL empieza con http://, la página no es segura.

Si la barra de direcciones del navegador es de color verde, podés estar seguro de que la página web es de la entidad que dice ser. Esta característica debe visualizarse cuando se llega a la página para realizar el pago, no en la home.

Datos del vendedor

Hay que mirar la información de contacto, ya que si ésta es extraña o proviene de un país que no tiene nada que ver con la marca del producto, entonces no es confiable.

Menciones legales: el editor de un sitio web, el autor de un blog o el comerciante de una tienda online debe anunciar las menciones legales en su página web. Ya que sino, se lo considera un sitio ilegal.

La data fiscal de la marca siempre tiene que figurar en el sitio web que se navega.

Prácticas aconsejables

Verificar que la URL es correcta. Siempre una excelente práctica es la de escribir directamente la url en el navegador, en lugar de llegar a ella a través de enlaces disponibles desde páginas de terceros o correos electrónicos.

A la hora de comprar, proporcionar sólo la información absolutamente imprescindible para la operación. Si alguna tienda online solicita obligatoriamente información que no se considere como esencial, entonces es mejor realizar tu compra en otro sitio.

Llevar un registro escrito de las transacciones, es una práctica muy buena. Así se conserva la información que el establecimiento remita acerca de tu compra así como el nombre, datos del negocio y los términos legales de tu compra. Como precaución, conserva esta información hasta que termine el período de garantía del producto.

Redirecciones: No es raro que un sitio web no confiable redirija al internauta hacia sitios en el extranjero. Este tipo de sitios no tiene ningún valor.

¿Cómo realizar una denuncia en Hot Sale en caso de existir una oferta engañosa?

En la sección MegaOfertas. Este es un espacio que disponibiliza CACE para que los usuarios puedan encontrar sus productos favoritos en un solo lugar y tomar su decisión de compra viendo todas las opciones. Ahora bien, si en dicha sección encuentra una oferta engañosa, pueden denunciar allí mismo dicha oferta.

Junto a la imagen del producto elegido van a encontrar un símbolo de admiración ( ! ), al clickear allí podrán describir cuál es el inconveniente que encontraron y por qué consideran que debe ser dada de baja la misma.

Este proceso ayuda al equipo de fiscalización.

¿Cómo controla CACE que no haya ofertas engañosas?

¿Cómo es el proceso?

Aquellas marcas que verifiquen incumplimientos tendrán la siguiente penalización:

El proceso de fiscalización de ofertas se realiza en conjunto con la Facultad de Cs Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) - Carrera Sociología.

Este labor lo realizamos desde hace 8 ediciones para ofrecer una buena experiencia de compra y darte la mayor seguridad posible. Como todos los años, apostamos a llevar adelante la fiscalización de forma correcta garantizando una excelente experiencia para el usuario.

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires comienza a relevar precios algunos días antes del evento tomando una muestra de las marcas participantes.

¿Qué pasa con las marcas que no cumplen?

Aquellas marcas que verifiquen incumplimientos tendrán la siguiente penalización: serán borrados del sitio oficial de la acción, por un período de dos horas, aquellos logos de las marcas que incrementen el precio de lista en alguno o algunos de sus productos participantes de la acción, en forma simultánea a la notificación formal.

Si transcurrido dicho período, la marca no corrige la infracción, el logo seguirá fuera del sitio de la acción.

¿Cómo evitar una oferta engañosa en Hot Sale y cómo denunciar en caso de existir?

Web oficial para hacer un reclamo: www.argentina.gob.ar

www.argentina.gob.ar Teléfono: 0800-666-1518 - De lunes a viernes de 9 a 18 hs

0800-666-1518 - De lunes a viernes de 9 a 18 hs Correo electrónico: consultas@consumidor.gob.ar

¿Qué se necesita para realizar un reclamo?

Se requiere contar con la documentación disponible relacionada con el bien o servicio: factura o ticket de compra, certificado de garantía, contrato, presupuesto, orden de servicio, etc. Estos datos serán útiles en la audiencia de conciliación.

¿Qué hacer si la compra presenta inconvenientes?

La protección de los usuarios en las compras por Internet se rige por la misma ley de La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Si durante Hot Sale se presentan inconvenientes con una compra, lo recomendable para lograr una pronta solución primero es contactar a la tienda en donde se realizó la transacción, instancia en la que se solventan la gran mayoría de las inquietudes y dificultades.

En caso de que el problema no sea resuelto, se podrá realizar el reclamo correspondiente en La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor por la web oficial (www.consumidor.gob.ar). Para consultas, se debe llamar al 0800-666-1518.

Con información de agencias.

IG