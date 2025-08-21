eldiario.es
En vivo: el Senado sesiona por Garrahan, universidades y decretos de Milei

Milei llamó “traidora” a Villarruel por considerar que frenó proyectos clave del oficialismo en el Senado y tejió acuerdos con la oposición.
21 de agosto de 2025 14:14 h

El Senado realiza este jueves una sesión pública para debatir decretos delegados y un DNU dictado por el presidente Javier Milei, entre los que destacan la disolución de Vialidad Nacional y modificaciones en el INTI y el INTA. Todos ya fueron rechazados por la Cámara de Diputados semanas atrás.

El temario incluye el financiamiento universitario, la emergencia pediátrica por la situación del Hospital Garrahan, y los mencionados decretos. Si los rechazos prosperan, la oposición podría lograr lo que se propone: sancionar leyes que Milei no quiere y desarmar decisiones clave de su gobierno.

