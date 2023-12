China frenó el swap por US$6.500 millones anunciado por Massa y Alberto Fernández en octubre

China suspendió el refuerzo US$6.500 millones de swap que había sido acordado entre el expresidente Alberto Fernández y su par Xi Jinping en octubre pasado. La decisión tiene un correlato en repetidas declaraciones Javier Milei cuando era candidato presidencial, en cuanto a que rompería relaciones oficiales con la “dictadura comunista”.

La información fue confirmada por tres fuentes del gobierno saliente a la agencia estadounidense REDD Intelligence, en un despacho firmado por Sebastián Lacunza. El acuerdo se mantendrá congelado hasta que el gobierno de Xi establezca negociaciones fructíferas con las nuevas autoridades, indicó el medio.

El 18 de octubre pasado, Fernández anunció la extensión del swap en el marco de su visita a China, a días de la primera vuelta presidencial. “Una vez más atendió nuestros reclamos y amplió el uso del swap”, dijo el entonces mandatario, quien además reafirmó a China como un “socio clave”. En plena campaña, Sergio Massa celebró el acuerdo por un total de US$ 11.500 millones, monto que incluía el nuevo tramo y el primero por US$ 5.000 millones. En su declaración, el candidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de Economía no mencionó a Fernández.

Los fondosestaban destinados a pagar vencimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del préstamo stand-by que contrajo el gobierno de Mauricio Macri en 2018. Eran US$2.590 millones a cancelar el 31 de octubre y US$826 millones el 6 de noviembre. Argentina realizó esos pagos, pero no con la extensión del canje de monedas con China, lo que lleva a estimar que la situación de las reservas del Banco Central (BCRA) es hoy más crítica que lo que se presumía.

De acuerdo a las fuentes aludidas por la agencia estadounidense, el país asiático dejó en suspenso la ampliación del canje —acordada apenas cuatro días antes de la elección del 22 de octubre, según Fernández y Massa— una vez que el candidato presidencial de extrema derecha entró en el balotaje. Posteriormente, cuando Milei fue elegido presidente, el 19 de noviembre, el Gobierno de Xi mantuvo la extensión en el freezer, señalaron las mismas fuentes.

“Públicamente, Milei ha dicho muchas veces que no quería tener relaciones comerciales y políticas con China porque la consideraba una 'dictadura comunista'”, cita el despacho de la agencia en ingles. El mandatario afirmó que su línea de politica exterior se encolumnaría detrás de Estados Unidos e Israel.

A partir del día de hoy, pasamos de 5.000 a 11.500 millones de dólares de libre disponibilidad del swap con China.



Es muy importante para acelerar el flujo de importaciones, fortalecer reservas, y fundamental para pagar vencimientos como hiciéramos con el FMI.



Le quiero… — Sergio Massa (@SergioMassa) 18 de octubre de 2023

El BCRA habría utilizado un remanente del primer tramo del swap por US$ 5.000 milllones, más fondos en moneda fuerte recaudados de las cotizaciones especiales para agroexportadores, indicó REDD. Las fuentes coincidieron en que la posición de los encajes de las reservas que respaldan los depósitos bancarios en dólares sigue siendo sólida.

No obstante sus posiciones antichinas, Milei está intentando para poner en vigor la extensión del acuerdo e incluso pidió que el expresidente Fernández y el exministro Massa ayuden en la mediación, aseguró una fuente citada por la agencia.

China mantuvo en el freezer la ampliación del canje una vez que el candidato presidencial de extrema derecha entró en el balotaje.

Un primer contacto con una misión china tuvo lugar el 12 de diciembre en Casa Rosada, encuentro que fue difundido por Pekín pero no por el Ejecutivo argentino.

El swap (“intercambio” en inglés) es un mecanismo por el cual dos agentes se comprometen a canjear un monto de dinero en sus respectivas monedas por determinado plazo, a ser utilizadas para su relación comercial. En este caso, el BCRA y el Banco Popular de China (BPC) canjean pesos y yuanes.

El primer swap con China fue negociado en 2009 por el entonces presidente del BCRA Martín Redrado y renovado luego por Juan Carlos Fábrega, en 2013, y por Federico Sturzenegger, en 2017.

DTC