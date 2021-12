Diputados debate el Presupuesto: la oposición impuso un cuarto intermedio y el oficialismo negocia para conseguir los votos

La Cámara de Diputados se prepara para debatir esta tarde el Presupuesto 2022, que fue defendido el martes antes los legisladores por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y obtuvo ayer dictamen de comisión. Gran parte de la oposición aportó quórum para iniciar la sesión especial, pero el Frente de Todos no cuenta con los votos necesario para aprobar el proyecto, por lo que se aceptó una moción del diputado radical Mario Negri para pasar a un cuarto intermedio y seguir negociando. Según se anticipó formalmente, los legisladores reanudarán la sesión a las 17.30.

Negri, que encabeza el interbloque radical, recordó que el texto del presupuesto está hace 90 días en el Congreso, pero que desde la presentación de Guzmán “repentinamente y de forma express” se pasó al tratamiento. “Muchos bloques opositores pidieron más tiempo por la complejidad del tema, pero se hizo caso omiso y en la medida que se fue desarrollando la visita del ministro fue creciendo no solo la incertidumbre sino la certeza de la mayoría de que el Presupuesto era prácticamente invotable, inviable, no guardaba relación con la realidad argentina”, dijo. “Se estaba convirtiendo en una ficción”.

El legislador mencionó el agregado en comisión de 56 artículos, lo que “asombró” a algunos diputados. “Hay cosas imposibles de imaginar. Impuestos que vencen en 2022 que se prorrogan a 2032, miles de millones de gastos más”, apuntó, y señaló supuestas inconsistencias en los datos sobre financiamiento de organismos internacionales presentados por Guzmán. Además, dijo que está construido en base a "proyecciones macroeconómicas que ya han sido superadas por la realidad".

En su intervención también se refirió a las declaraciones de la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, que la reclamó a la oposición “que sean responsables y voten el Presupuesto” y dijo que "el Gobierno no quiere tener presupuesto”. “Nosotros queremos agotar todas las vías, porque en el medio está la sociedad”, dijo y solicitó la pausa que ya había sido acordada entre los bloques en la reunión previa de labor parlamentaria. “No tener presupuesto no es una herramienta política para decir que la oposición no me lo dio, sino para que comprendan que sin presupuesto no hay nación posible”, cerró.

De acuerdo con los principales lineamientos del texto, la inflación anual será de 33% en 2022, la economía crecerá 4% y el dólar oficial terminará el año en $131,1. Además, el equipo de Guzmán estimó que el salario real crecerá cuatro puntos en 2022 y el déficit fiscal primario será de 3,3%.

El texto que se someterá a votación contempla modificaciones en alrededor de 50 artículos respecto del original y un aumento del gasto que el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, no pudo estimar ante la consulta del diputado de Juntos Martín Tetaz. Como quedó claro con la intervención de Negri, lejos de acercar posiciones, los cambios introducidos profundizaron el rechazo de la oposición, que solicita más tiempo para debatir.

Las modificaciones incluyen un aumento de las partidas destinadas a los subsidios al transporte público en el interior del país y una modificación en el mecanismo que utilizan las empresas para actualizar los balances de ganancias por inflación. El nuevo texto también incorpora la creación de un régimen de regularización tributaria e incrementa el envío de fondos a La Rioja en virtud del punto de coparticipación que se le adeuda.

Por otra parte, se definió incrementar en $6.000 millones la partida destinada a Ambiente, $5.000 millones el fondo destinado a atender escolaridad y transporte de personas con discapacidad, además de prorrogar el blanqueo para la construcción y ratificar el nuevo acuerdo para "promover la inversión y el desarrollo de la provincia de Tierra del Fuego", entre otros puntos.

Por otra parte, el oficialismo rechazó esta semana un reclamo de Juntos por el Cambio para que se incorpore en la comisión de Presupuesto la discusión del proyecto de suba del piso imponible de Bienes Personales, que ya tiene media sanción del Senado y que fue impulsado por el propio oficialismo antes de las elecciones. La diputada Silvia Lospennato insistió esta tarde con el pedido en el recinto y, aprovechando la debilidad numérica del oficialismo en la nueva composición de la Cámara, se aprobó una moción que le impone a la comisión tratar el tema no bien termine la sesión.

