Dólar ahorro: ¿podrán comprar quienes pidieron el subsidio de luz y gas?

En las últimas horas de plazo para llenar el formulario para mantener los subsidios de tarifas eléctricas y de gas, surge la duda de si podrán seguir comprando hasta US$ 200 del denominado dólar ahorro aquellos calificados como de “ingresos medios” e “ingresos bajos”.

Hasta el momento, solo se expresó el secretario de Energía, Darío Martínez: “No hay relación. Es una herramienta que está pensada para sostener y proteger a aquellos a necesitan el subsidio. La solicitud es para mantener el subsidio y el Estado hace un esfuerzo enorme”.

Sin embargo, los beneficiarios del subsidio a la luz y el gas podrían quedar inhabilitados para comprar dólar ahorro. Seguramente el Gobierno firmará un convenio “para cruzar la base de datos”.

Según aclararon fuentes del Banco Central ante la consulta de elDiarioAR “la norma dice que no puede acceder al dólar ahorro quien reciba cualquier subsidio del Estado” por lo que se intuye que esta norma no será la excepción, “pero todavía no hay nada” concreto.

Según indicó la Secretaría de Energía, el 10% de los usuarios de mayores ingresos dejará de percibir los subsidios de manera gradual, desde agosto hasta diciembre, y abonarán la tarifa plena. La segmentación energética, según el Gobierno, es una iniciativa para “ordenar los subsidios a la electricidad y el gas según los aspectos socio-económicos de cada hogar”.

Quiénes no pueden comprar Dólar Ahorro

El cepo cambiario para acceder al dólar ahorro -que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- ya tiene restricciones para los siguientes casos:

Empleados que durante la pandemia cobraron su sueldo por el programa ATP y los directivos y accionistas de esas empresas

Quienes percibieron del Estado el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)

Personas que posean créditos a tasa cero hasta finalizar sus cuotas

Personas que operan dólares financieros (bonos con moneda extranjera ya sea con dólar MEP y contado con liquidación -CCL-)

Beneficiarios de planes sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), Tarjeta Alimentar y Potenciar Trabajo, entre otros

Ciudadanos sin ingresos estables

Poseedores de tarjetas de crédito refinanciadas

Titulares de créditos UVA

Titulares de cuentas compartidas

Cuentas sospechosas

Si uno no está seguro si pertenece al grupo que no puede comprar dólares, la opción más segura es corroborarlo a través de Anses. Lo único que se debe hacer es obtener una Certificación Negativa.

Ir a anses.gob.ar

Luego ir a Mi Anses

Ingresar CUIL y Clave de Seguridad Social

Pestaña: Información Personal

Seleccionar Certificación Negativa

Si al ingresar los datos se recibe la notificación “no es posible emitir la certificación negativa”, el interesado podrá acceder a la compra de dólar ahorro.

Subsidios de luz y gas: cómo anotarse

Ya sin un esquema organizado según las terminaciones del DNI, quienes deseen anotarse a la Segmentación Energética pueden hacerlo a través de:

En www.argentina.gob.ar/subsidios

Aplicación Mi Argentina

Presencial en las oficinas de la Anses, para el cual se necesita sacar un turno en este link

Para hacer el trámite, se necesita:

Última boleta del servicio de gas o electricidad o la siguiente información: número de medidor y de cliente, servicio, cuenta, contrato o NIS que están en la factura de energía eléctrica y gas natural por red.

Último ejemplar de DNI, Libreta Cívica o de Enrolamiento.

Número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Ingresos de bolsillo y los de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Dirección de correo electrónico para contacto.

Si en el domicilio de los servicios funciona un comedor o merendero comunitario registrado en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (ReNaCOM), el número de registro.

