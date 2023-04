El dólar blue marca otro récord al alcanzar los $400

El dólar blue sube $3 y llegó al récord de $400 para la venta en el mercado paralelo, mientras las cotizaciones financieras también avanzan.

De esta manera, el billete informal supera el otro pico máximo, el cual fue de $397 y se registró tanto en la rueda anterior como el 29 de marzo pasado. La brecha entre el blue y la cotización oficial mayorista se ubica ahora en un 86%.

La disparada del blue se produce después de la decisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de cambiar la operatoria del dólar contado con liquidación (CCL) e imponer nuevos plazos de parking para la concertación de operaciones con bonos, utilizados para dolarizar carteras.

Por su parte, los dólares financieros también operan a la suba: el CCL lo hace en $402,83 y el Bolsa o MEP a $391,79.

El dólar minorista se ofrece a un promedio de $221,20, el ahorro a $364,24 y el turista, a $441,50.

El Banco Central terminó el miércoles con compras netas por solo US$ 2 millones, una cifra menor al tener en cuenta que en lo que va del mes lleva acumulado un saldo negativo de alrededor de US$ 414 millones. Esas compras tuvieron lugar en una rueda en la que se registraron las primeras operaciones con el dólar soja, con ingresos por US$ 85,5 millones.

NB/LC con información de NA.