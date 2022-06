El dólar blue subió a $232 tras las nuevas restricciones a las importaciones

Tras el anuncio de nuevas medidas que restringen el acceso al mercado oficial de divisas para el pago de importaciones, el dólar blue dio un nuevo salto. Este lunes escaló $6 y cerró la jornada en $232, valor que representa un nuevo récord nominal.

La semana pasada la divisa paralela ya había escalado $10 y acumula una suba de $26 en lo que va del mes. Con el valor actual, la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial mayorista ($124,7) ronda el 85%, el mayor nivel desde principios de 2022.

Los dólares financieros, cuya cotización se construye en la compra y venta de acciones, también escalaron durante la jornada. El “contado con liqui” (CCL) se encareció 2,2% y cerró en torno a los $242, mientras que el MEP subió 3% y se ubicó en $238.

Para Lorena Giorgio, economista jefa de la consultora Equilibra, es de esperar que las nuevas medidas del Banco Central presionen sobre los mercados paralelos de divisas. “Hasta ahora el trade off entre actividad y reservas lo venía ganando la actividad, lo que le permitió dos cosas: que la economía pueda crecer levemente en los primeros meses del año y que se disipen las presiones sobre los mercados de dólar paralelos, cuya oferta era alimentada por dólares oficiales provenientes de los numerosos ‘rulos’”, explicó a elDiarioAR.

Según su mirada, a partir del nuevo esquema cambiario veremos “una mayor brecha”, dado que si las empresas no pueden acceder a dólares oficiales para pagar importaciones se volcarán al canal financiero. “Hasta ahora, las empresas no accedían al CCL para pagar importaciones porque tenían acceso al MULC y si compraban CCL no podían volver a acceder al mercado oficial por 90 días. Si ahora parte de estas empresas no pueden acceder al dólar oficial hasta principios de octubre, es probable que al menos en las próximas semanas compren dólar financiero, pensando en volver al MULC recién en octubre”, explicó.

Este lunes, una semana después de que la vicepresidenta denunciara un “festival de importaciones”, el Banco Central decidió restringir el acceso a divisas para bienes de lujo y para aquellos que también se producen en el país. Además, extendió las condiciones de financiación que se le aplican a las importaciones con licencias automáticas a aquellas con licencia no automática. Es decir, solo dispondrán de divisas para importar por el quivalente al monto de importaciones de 2021 más un 5%; el resto deberá financiarse con crédito a 180 días.

