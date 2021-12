Un equipo económico viajó hacia Washington para avanzar en las negociaciones con el FMI

Un equipo integrado por funcionarios del Ministerio de Economía y técnicos del Banco Central partió hoy con destino a Washington para un encuentro con miembros del staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) para avanzar en las negociaciones por la deuda. Según precisó la cartera económica, "el objetivo es continuar avanzando en los entendimientos técnicos en el marco de las negociaciones con ese organismo multilateral de crédito, para un programa que permita refinanciar el préstamo tomado en el año 2018".

Los enviados comenzarán las reuniones con los técnicos del FMI el domingo, según precisaron a Télam desde Economía. Desde el Fondo indicaron que los intercambios comenzarán "este fin de semana, para profundizar las discusiones técnicas hacia un programa respaldado por el FMI".

El representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, quien se encuentra en Washington, participará de las negociaciones junto con el viceministro de Economía, Fernando Morra; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; y el subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi. En tanto, por el lado del Banco Central viajarán el subgerente general de Investigaciones Económicas, Germán Feldman, y el director y vicepresidente segundo de la entidad monetaria, Jorge Carrera.

Por parte del organismo, en tanto, participará el equipo dirigido por la directora adjunta del Departamento para el Hemisferio Occidental, Julie Kozack, y el jefe de la Misión Argentina, Luis Cubeddu, según confirmaron los voceros del FMI.

El Gobierno argentino busca alcanzar un entendimiento técnico durante diciembre, según las palabras del ministro de Economía, Martín Guzmán, que no participa de este viaje. Luego, el paso siguiente será que el entendimiento se discuta tanto en el Congreso, para gozar de un apoyo político y social, y también en el Directorio del organismo multilateral.

Antes de analizar los informes para tratar el actual programa, el directorio del FMI analizará los resultados de una evaluación interna del programa anterior, suscripto por el expresidente Mauricio Macri, que se encuentra suspendido desde 2019. Así, el directorio del FMI tratará la semana del 20 de diciembre el informe que analizará el préstamo anterior, con el objeto de buscar lecciones que sirvan para no repetir errores a futuro.

Voceros del FMI indicaron a Télam que "la Evaluación Ex-Post se concibió como un mecanismo para trazar lecciones después de que se completa un acuerdo de acceso excepcional". De esta forma, "para los países donde se contempla un nuevo programa posterior, es deseable completar la Evaluación Ex-Post antes de que el Directorio Ejecutivo lo considere", precisó el vocero del organismo. Como tal, esperamos que el Directorio Ejecutivo del Fondo discuta el informe en la semana del 20 de diciembre", completó la fuente consultada, con lo cual eso sucedería antes de Navidad.

Se trata, por otro lado, de un expreso pedido del presidente Alberto Fernández, quien para suscribir un próximo acuerdo manifestó en varias oportunidades la necesidad de que se evalúen los errores cometidos. El último jueves, ante los empresarios de la Unión Industrial Argentina, Fernández se refirió al tema y señaló que antes de que se cierre el nuevo acuerdo se haga una evaluación "de lo que fue el fallido programa Stand-by por el que se desembolsaron US$44.000 millones que se mal utilizaron en pagar deuda insostenible y en financiar salida de capitales".

En ese sentido, el mandatario manifestó: "Necesitamos que el FMI haga esa evaluación, eso nos va a ayudar a terminar de entendernos, es un paso necesario en este camino. Para poder escribir una nueva página necesitamos cerrar el capítulo anterior".

"El año pasado cerramos una reestructuración exitosa. Ahora estamos dialogando con el FMI. Todos ustedes saben que el préstamo otorgado en 2018 es equivalente a toda la ayuda que el FMI dio al mundo para sobrellevar los daños de la pandemia. Si Argentina tuviera esas divisas podría afrontar los problemas sin mayores preocupaciones", se explayó el Presidente.

Por último, remarcó: "Queremos generar un acuerdo que nos permita refinanciar los abultadísimos vencimientos de deuda para los próximos tres años a los que se había comprometido el gobierno de Mauricio Macri", y añadió, tal como dijo en discursos anteriores, que "eso no será a costa del desarrollo del país".

El programa anterior del acuerdo stand by prevé el pago de vencimientos muy concentrados, de alrededor de US$ 19.000 millones en 2022 y otros US$ 19.000 millones en 2023. La Argentina buscará reprogramar dichos vencimientos en un nuevo programa de Facilidades extendidas, de 10 años de duración. A la vez, buscará dar pelea a nivel multilateral para deducir los recargos por intereses de los préstamos excepcionales, y extender plazos.

El G20 instó al FMI durante la última cumbre presidencial en Roma a revisar el tema de sobretasas, entre otros ítems de financiamiento, y fuentes del Fondo adelantaron a Télam que esta cuestión será tratada el 13 de diciembre próximo. Este debate ayudaría a la Argentina a disminuir en el futuro el costo de financiamiento con el FMI.

El objetivo final del Gobierno es poder sellar un acuerdo con el FMI que sea sustentable antes de marzo de 2022, para cumplir también con los plazos acordados con el Club de París.

CB con información de Télam