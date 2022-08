Gabriel Rubinstein, el economista apasionado por la música que graba discos con su hijo

Después de idas y vueltas y 15 días después de ser número puesto, finalmente Gabriel Rubinstein será quien acompañe como viceministro a Sergio Massa, con el cargo de secretario de Programación Económica con un rol de enlace directo con el FMI y los organismos multilaterales de crédito.

Sergio Massa confirmó a Gabriel Rubinstein como su viceministro de Economía

Pero además de ser un especialista en materia económico, asiduo invitado de programas periodísticos y definirse a sí mismo en la red social Linkedin como “Director Ejecutivo en GRA Consultora, Nº1 en aciertos Proyecciones Económicas en Argentina según Ranking REM BCRA, para el año 2020, Rubinstein es músico y lleva a cabo, además de su fanatismo por el arte desde su adolescencia, un dúo muy especial con su hijo Pablo, quien, según cuenta él mismo en diversas entrevistas, ”padece autismo y desde hace algunos años, empezamos a escribir canciones, primero la música, yo, y él la letra“.

El economista integró el conjunto de vanguardia “Supermoco” a comienzos de los ´70 y “Conciertos Aleatorios”, ambos dirigidos por Mica Reidel, según reseña el sitio EncontrArte. Fue tecladista, guitarrista, compositor y director del grupo Rapsodia, y primera guitarra del grupo New Oldies que llegó a ser finalista de los concursos de bandas “Beatles” que organiza The Cavern. En los últimos años, grabó 3 álbumes, llamados “Piedras de Rubí”, disponibles en Youtube y Spotify, en donde su hijo Pablo hizo las letras y él la música.

“Mi hijo, Pablo, padece de autismo. Es muy inteligente, le encanta la música, y escribiendo en un teclado de computadora puede expresarse y ha escrito muchas cosas. En algún momento, hace algunos años, empezamos a escribir canciones, primero la música (yo), y él la letra. En 2017 conocí a Ioni Feld, un músico todo terreno, y muy buen productor musical, y vi la posibilidad de grabar temas ya compuestos. Lo que a su vez me motivó mucho para seguir componiendo temas, y pedirle a Pablo haga nuevas letras. Diría: un círculo virtuoso”, expresa Rubinstein en la entrevista.

En cuanto al trabajo artístico con su hijo, Rubinstein detalla que en la web, www.rubinsteinarte.com.ar y en Spotify, youtube, “hay subidos 21 temas. En proceso de grabación hay 7 temas más, que supongo terminaremos para abril. Y unos 60 temas aguardando, que francamente aún no sé cuándo tendré tiempo de grabarlos. Tal vez haga algo más casero, estilo ‘Escher Demos’ de los Beatle”. El economista estudió guitarra y piano, además de armonía y audioperceptiva en la EMBA (Escuela de Música de Buenos Aires).

Sobre la conciliación que debe hacer entre su tarea profesional en materia económica y su pasión por la música, Rubinstein Asegura que ambas actividades “no están en veredas opuestas. Somos humanos. Ciencias, artes, deportes, vida afectiva… son todas manifestaciones humanas. Siempre me gustaron las matemáticas, y siempre me gustó la música, y siempre me apasionó el fútbol”, relata.

Como pendientes en el casillero de la música, asegura querer “hacer un grupo en algún momento para tocar repertorios de los álbumes grabados. Explorar otras vetas de grabación, más sinfónicas, en base a algunas composiciones que ya tengo y nuevas”.

De acuerdo a Rubinstein, “a veces, se confunde autismo con discapacidad generalizada. Pablo, mi hijo, tiene muchas limitaciones para su socialización, pero tiene vastos conocimientos que nadie sabe cómo pudo haberlos adquiridos, un espíritu muy elevado, muchas capacidades telepáticas, y para mí, escribe cosas muy buenas, entre otras, mis canciones. Pienso que poder difundir un poco la música que hacemos sería bueno para mejorar la integración entre los mundos de personas muy especiales, con la de personas menos especiales, es decir, todos nosotros. En la web hay 3 videítos dónde se ve un poco como componemos. Y nuevamente, me parece sano, positivo, que estas cosas se difundan un poco”, concluye en la entrevista con EncontrArte.

El curriculum de Rubinstein, según Rubinstein

Director Ejecutivo de GRA Consultora en Economía y Finanzas. Ex Representante del Banco Central de la República Argentina durante la gestión del Ministro Roberto Lavagna. Ex Director Ejecutivo de DCR-Fitch Rating Agency. Ex Director Ejecutivo Bolsa Comercio Buenos Aires. Ex Coordinador General de Estudio Broda. Miembro del grupo negociador de los acuerdos con el FMI, y re-negociación de la Deuda Pública (2002-2005).

Conferencista sobre temas de Economía, Finanzas y Calificación de Riesgo en Argentina, Brasil, y Estados Unidos. Autor de artículos en diarios, revistas y medios especializados, entre los que destacan: diarios La Nación, Clarín, Cronista Comercial, Ámbito Financiero, revistas Noticias y Fortuna. Autor de papers académicos y del libro “Dolarización, Argentina en la Aldea Global” (1999). Invitado a numerosos programas de TV, Cable, y Radio.

La Consultora Gabriel Rubinstein y Asociados (GRA Consultora), ha sido rankeada como la Nº1 entre las Consultoras que realizan proyecciones en el marco del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el BCRA, por cantidad de logros acumulados, desde enero 2020 hasta la fecha.

Especialidades: Proyecciones Económicas y Financieras, Recomendaciones de Inversión Financiera, diseño de Escenarios Macroeconómicos en base a un Modelo de Equilibrio General desarrollado en GRA Consultora.

Rubinstein estudió la Licenciatura en Economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA) entre 1975 y 1980 e hizo cursos de posgrado en Macroeconomía, Microeconomía y Crecimiento Económico en el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES).

Quiero agradecer a Sergio Massa la confianza depositada en mí. Con profesionalismo y pasión, brindaré lo mejor, frente a los desafíos que nos toca enfrentar. pic.twitter.com/u83x0uuZSc — Gabriel Rubinstein (@GabyRubinstein) 21 de agosto de 2022

