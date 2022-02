El Gobierno oficializó la suba del 20% en las tarifas de gas para los usuarios residenciales y del 36% para las distribuidoras

En medio de las largas negociaciones con el FMI y con la dirigencia política de la oposición y de la propia tropa en pos del acuerdo con el organismo internacional de crédito, con la reducción de los subsidios energéticos como uno de los ejes centrales de la discusión, el Gobierno nacional autorizó un aumento en las tarifas del gas del 17% promedio a partir de marzo.

El Gobierno habilitó un aumento del 20% para marzo en las tarifas de gas

Como anticipó el secretario de Energía, Darío Martínez, los usuarios residenciales tendrán un incremento de entre 19% y 20% y las pymes, entre 14% y 15% en la tarifa final, tal como anticipara elDiarioAR el 14 de febrero.

En el texto publicado en el Boletín Oficial se confirma, además, que el incremento regirá desde el mes de marzo y se empezará a pagar en abril. Lejos de lo que habían solicitado las empresas en las audiencias públicas de enero, que pedían aumentos entre el 76 y el 80% en la tarifa final. Los cálculos se desprenden del incremento de ingresos de 60% para las empresas transportistas de gas (TGN y TGS) y una suba del 36% para las distribuidoras (Metrogas, Naturgy y Camuzzi, entre otras).

De esta manera, el Estado no ahorrará en subsidios al servicio, ya que los usuarios residenciales seguirán pagando el 29% del costo del gas, mientras que el ministro de Economía, Martín Guzmán, había pedido que ese porcentaje llegase al 55,6%.

En el decreto 91/2022 y tras las conversaciones entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas, Federico Bernal, y la empresa Metrogas, con posturas encontradas, se fijó el incremento para la tarifa de gas “para que se produzca durante marzo de 2022″, con el objetivo de que “la licenciataria pueda afrontar sus costos de operación y mantenimiento y su cadena de pagos, de forma tal de continuar con la normal prestación del servicio público a su cargo”.

De esto modo, el Gobierno anunció que se aplicarán “los siguientes ajustes por categoría de usuario y cargo”: para los usuarios residenciales, será del 36%; en el caso del servicio general P, que son aquellos destinados a usos no domésticos en donde el cliente no tiene una cantidad contractual mínima, la suba será del 35% al igual que para el Gas Natural Comprimido (GNC); para grandes usuarios será del 70%; para subdistribuidores será del 10%; mientras que para el servicio general G para usos no domésticos en donde el cliente ha celebrado un contrato de servicio de distribución y/o transporte de gas con una cantidad contractual mínima, la cual en ningún caso puede ser inferior a 1.000 m3/día durante un período no menor a un año, el cargo será del 50%.

Los documentos técnicos de la Secretaría de Energía concluyeron que el Estado absorbe en la actualidad el 70,9% del costo del gas, mientras los usuarios afrontan el 29,1% restante, por lo que las tarifas de gas deberían incrementarse entre un 34 y un 35% “si se pretende no aumentar la actual factura de subsidios en concepto de gas. También refiere que el Estado “debería limitarse a financiar el 44,4% de la factura, lo que implica una reducción de casi 26,5 puntos respecto de la situación actual, en marzo de este año, y entre 47 y 49% para el mes de julio, en comparación con la tarifa del mismo mes de 2021″.

Además, se calculó que los aumentos serían de entre 92 y 94% para marzo y de entre 130 y 136% para julio si el Estado retirara por completo el subsidio, según el ejemplo de la categoría R31, un usuario residencial de un consumo de entre 1.001 y 1.250 metros cúbicos de gas por año. Se trata de un consumo medio-alto: la categoría R1, el consumo anual más bajo, va de 0 a 500 m3, y la R34, la de consumo residencial más alta, supera los 1.801 m3 al año.

La pregunta, hacia adelante, es si el Gobierno resignará la posibilidad de reducir subsidios en este frente o el 20% de aumento habilitado para marzo es tan solo el primer paso de una suba gradual.

Con información de agencias.

IG