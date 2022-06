Impuesto a las Ganancias: oficializaron la nueva suba del mínimo no imponible

En el marco de un acelerado proceso inflacionario, el Gobierno nacional oficializó este martes la nueva suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, que pasó a ser de $ 280.792 mensuales.

La medida había sido anunciada a fines de mayo por el ministro de Economía, Martín Guzmán, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y ahora se formalizó con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 298/2022. El texto lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y Guzmán.

El nuevo mínimo no imponible será aplicado “para las remuneraciones y/o haberes brutos mensuales devengados a partir del 1° de junio de 2022, inclusive”, subrayó el decreto en uno de sus artículos. En tanto, se exceptuará de este tributo a los empleados y jubilados en los aguinaldos de junio y diciembre de este año.

En los considerandos se destacó resultaba “necesario anticipar parcialmente, y hasta su completa aplicación, la actualización anual” de los mínimos no imponibles de Ganancias, con el objetivo de “evitar que la carga tributaria neutralice los beneficios vigentes y en consonancia con ”la correspondiente política salarial“.

La suba del piso desde el que se paga este impuesto, que hasta ahora era de $225.000, había sido reclamada en varias oportunidades por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien a lo largo de las últimas semanas le envió una serie de cartas a Guzmán señalando la necesidad de implementar este incremento antes del pago del medio aguinaldo.

Finalmente, el ministro de Economía anunció el 27 de mayo pasado este incremento, luego de una reunión que mantuvo en la Casa Rosada con el líder del Frente Renovador y los cosecretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña.

Después de aquella reunión, Massa destacó que Alberto Fernández tomó esta medida para frenar la caída del poder adquisitivo debido a la inflación: “Como Estado tenemos que hacer un esfuerzo para que el trabajador no pierda al momento de pagar los impuestos. La suba del mínimo no imponible nos permite mantener la idea de que el salario no es ganancia, sino remuneración”, afirmó.

Con las modificaciones que se realizaron a partir de la ley, en 2021, 1,5 millones de trabajadores dejaron de pagar el Impuesto a las Ganancias; mientras que en 2020 eran 2,3 millones de empleados los que tributaban este impuesto. Con esta nueva suba serán 1.2 millones los que queden exentos.

DL con información de Télam.