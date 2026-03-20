Según el Indec, el PBI creció 4,4% en 2025 impulsado por exportaciones e inversiones

El Producto Interno Bruto (PIB) de la Argentina registró un crecimiento interanual del 2,1% en el cuarto trimestre del año (octubre-diciembre), lo que permitió cerrar 2025 con una expansión acumulada del 4,4%.

De acuerdo con datos relevados publicados por el Indec, en términos desestacionalizados la actividad económica avanzó 0,6% respecto del trimestre previo. Así, el único período con resultado negativo fue el segundo trimestre, cuando se observó una leve contracción.

El desempeño trimestral fue el siguiente

Primer trimestre: +1%

Segundo trimestre: -0,1%

Tercer trimestre: +0,6%

Cuarto trimestre: +0,6%

El informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos indicó que el principal motor del crecimiento interanual fueron las exportaciones, con un alza del 10,9%. También se destacaron sectores como la intermediación financiera (17,2%), la agricultura, ganadería, caza y silvicultura (16,1%) y la pesca (10,6%).

En la comparación trimestral, el crecimiento estuvo impulsado por las exportaciones (5%) y el consumo privado (1,7%), mientras que el consumo público (-1%) y la formación bruta de capital fijo (-2,8%) mostraron caídas.

En el balance anual, la expansión de la economía estuvo sostenida principalmente por el consumo privado (7,9%), el consumo público (0,2%), las exportaciones (7,6%) y la inversión, medida por la formación bruta de capital fijo (16,4%).

Desde el lado de la oferta, los mayores avances se registraron en la intermediación financiera (24,7%), la explotación de minas y canteras (8%) y el sector de hoteles y restaurantes (7,4%). En contraste, se observaron retrocesos en la pesca (-15,2%) y en los hogares privados con servicio doméstico (-1,1%).

En valores corrientes, el consumo privado se mantuvo como el componente más relevante de la demanda, con el 70% del PIB, seguido por la formación bruta de capital fijo (16%), las exportaciones (15,6%) y el consumo público (14,9%).

Por sectores, los resultados anuales fueron los siguientes

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: +6,2%

Pesca: -15,2%

Explotación de minas y canteras: +8%

Industria manufacturera: +0,8%

Electricidad, gas y agua: +0,9%

Construcción: +4,3%

Comercio mayorista, minorista y reparaciones: +3,6%

Hoteles y restaurantes: +7,4%

Transporte y comunicaciones: +2,2%

Intermediación financiera: +24,7%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: +3,6%

Administración pública y defensa: -1%

Enseñanza: +0,7%

Servicios sociales y de salud: -0,2%

Otros servicios comunitarios: +0,2%

Hogares privados con servicio doméstico: -1,1%

Con información de Noticias Argentinas y el Indec

JIB