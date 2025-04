Sin Milei, grandes empresarios esperan en el Llao Llao noticias de la liberación del cepo

Esta vez no quieren ni a un periodista adentro. Por lo menos eso aclararon los organizadores del Foro Llao Llao, que reúne desde hace diez años en ese hotel de Bariloche a los grandes empresarios de la Argentina. Antes eran encuentros secretos, a puerta cerrada. En las últimas ediciones se habían colado algunos representantes de la prensa, después les permitieron ver las sesiones por pantalla en una sala aparte del Llao Llao, pero este miércoles, cuando comienza el foro de 2025, se supone que deberán mantenerse afuera del perímetro del establecimiento propiedad de Eduardo Elsztain y David Sutton. Habrá que ver si ingresa algún medio amigo.

El que ahora no irá es Javier Milei —subestimado en 2023, ovacionado en 2024—, que este año debió viajar de apuro con su ministro de Economía, Luis Caputo, a ver a Donald Trump para pedirle que Estados Unidos presione al Fondo Monetario Internacional (FMI) para que deje de dilatar el acuerdo para desembolsar un nuevo préstamo a su principal deudor, la Argentina. Estaba previsto que volara a Bariloche el viernes para el cierre del foro, pero el martes por la noche se confirmó que finalmente no asistirá.

Allá lo esperan los dueños de las grandes fortunas del país y algunos de sus herederos para aplaudirlo por la baja de la inflación, la motosierra fiscal y las deregulaciones a favor de la libertad económica. Si llega a asistir, deberá escuchar también un pedido, que no llega a ser reclamo aún, tratándose de un líder al que apoyan: que se libere el cepo cuanto antes. Es lo mismo que anhelan el FMI y los mercados financieros. Milei también lo desea, pero no ahora porque teme que una eliminación del control cambiario arruine su plan antiinflacionario antes de las elecciones de este año.

“Hace un año vengo diciendo que hay que salir del cepo, deben levantarlo cuanto antes”, rezonga uno de los empresarios que viajará a Bariloche, confiado de que puede saltar la inflación por tres meses pero que dentro de cinco, cuando haya que votar, volverá a calmarse porque la motosierra fiscal y monetaria seca la plaza de pesos, aunque sea a costa de continuar con la recesión del consumo.

“Habrá un cambio en la política cambiaria, es una estupidez sostener así el cepo, ya no tiene más sentido”, comenta otro multimillonario que prepara el equipaje para ir a la tierra donde con el gobierno libertario crecen los desalojos de comunidades mapuches. “El FMI les va a dar plata, entonces hay que jugarse a abrir el cepo lo antes posible. Obvio que te va a subir la inflación y te va a joder en las elecciones, pero si no abrís el cepo, se te amplía la brecha cambiaria”, alerta el empresario. Y se sabe que cuando suben los dólares paralelos, también impactan en los precios, aunque no tanto como cuando se eleva el oficial.

“En estos 30 días que faltan de negociación con el Fondo se te va a ir un vagón de plata si no vas a un tipo de cambio libre. Y, dada fortaleza del ancla fiscal, con un apoyo contundente del FMI, más los dólares de la energía, la minería y campo, vas a tener dólares”, se ilusiona el hombre de negocios, que reconoce que el actual peso sobrevaluado provoca ganadores y perdedores. Entre los primeros están los importadores, pero también las empresas de energía y minería, las de servicios públicos y los bancos, que facturan más dólares, y entre los últimos, los que producen bienes y servicios que compiten con lo del exterior en los mercados interno y externo.

Eduardo Elsztain, dueño del holding agrícola e inmobiliario Cresud-IRSA, es el anfitrión de un encuentro que desde hace diez años tiene los mismos habitués: Marcos Galperin (Mercado Libre), Martín Migoya y Guibert Englebienne (ambos de Globant), Federico Braun (supermercados La Anónima y Banco Galicia), Carlos Miguens Bemberg (Central Puerto), Agustín Otero Monsegur (citrícola San Miguel), Karina Román (Román Logística) o Cristiano Rattazzi (Gruppo Modena). Suelen ir también líderes de Endeavor, fundación que apoya la iniciativa privada y que cuenta entre sus directivos a Eduardo Bastitta (Plaza Logística), Alfredo Poli (Pluspetrol), Roberto Souviron (del fondo Win Win Ventures), Nicolás Sánchez (Grupo Prima), Federico Lauría (Dale Play), Nicolás Szekasy (fondo Kaszek), Alejandro Larosa (Agrofy), Luciano Nicora (Pampa Start), Franco Mignacco (Minera Exar), Nelson Duboscq (Digital House) y Sofía Pescarmona (Bodega Lagarde y la aseguradora Mercantil Andina).

La lista de invitados y la agenda del encuentro se mantiene en secreto. Uno de los oradores será el director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, que suena como eventual secretario general de la ONU. No se descarta la presencia de algún presidente latinoamericano, como en años anteriores.

AR/JJD