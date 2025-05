Milei reconoció problemas legales para el blanqueo de dólares “bajo el colchón”: “Saldrá cuando esté impecable”

La semana pasada, el Gobierno pateó para adelante una medida que habían adelantado días atrás el propio Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, que tiene como objetivo atraer los dólares que estarían en posesión de particulares pero sin estar bancarizados y que se estima que serían entre US$200.000 millones y US$400.000 millones.

El día posterior al triunfo de LLA en las elecciones porteñas, que dejó al peronismo de Leandro Santoro en segundo lugar y pegó fuerte en el seno del PRO (Silvia Lospennato quedó tercera, lejos de lo que el partido amarillo acostumbraba a cosechar en la Capital), y profundizó la grieta entre los libertarios y Mauricio Macri, el Presidente se refirió al anuncio que prepara el ministerio de Economía, pero puso paños fríos: “Todavía quedan cuestiones legales por definir”, aclaró el mandatario, aunque adelantó que su idea es que no haya registros bancarios de esas divisas que ingresen al sistema: “Eso me parece una aberración”, apuntó, y agregó: “Se debería poder usar los dólares tranquilamente, sin dejar los dedos marcados, nadie tiene por qué saber de dónde los sacaron”.

“Esta medida no justifica cualquier movimiento. Tenemos que chequear todas las instancias para garantizarnos que va a funcionar. Electoralemente iba a ser un golazo, pero no lo iba a arriesgar para rascar unos votos, por eso tiene que ser algo irreversible y tenemos que estar seguros”, explicó sobre la demora en el anuncio.

“Los argentinos que tienen dólares guardados es que pudieron eludir el impuesto inflacionario, impuesto que generó consecuencias devastadoras. Y como consecuencia de ello, los argentinos, aún pasan el dinero en blanco al sector informal para poder zafar de las garras del Estado”, justificó el libertario. “Esas personas no son delincuentes, son personas que pudieron escapar de los liberticidas de las políticas”, completó.

Según Milei, la medida que saldrá a luz los próximos días, “es revolucionaria en lo monetario”. De acuerdo a los datos que maneja el Gobierno, Argentina “tiene un PBI de US$ 600.000 millones. Y los argentinos tienen entre US$200.000 millones y US$400.000 millones, entre el 33% o el 66% del PBI. Eso implica una inyección de fondos dentro de la economía que podría generar una aceleración de la tasa de crecimiento enorme”, explicó en una entrevista con A24.

La medida sobre el blanqueo es aún una incógnita, porque el Gobierno habilitaría a formalizar dólares mediante una sencilla declaración jurada. No se sabe si saldrá por decreto o resoluciones del Ministerio de Economía, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco Central, pero está claro que, al menos por ahora, no hay planes de una nueva ley que ampare la nueva amnistía tributaria. Pero, como publicó días atrás elDiarioAR, que el blanqueo no se haga por ley levanta dudas entre opositores amigables con el Ejecutivo, contadores y contribuyentes.

El Presidente también aseguró que se habilitó “la dolarización endógena, porque como la cantidad de dinero en la economía la determinan los individuos, que sean los individuos los que monetizan la economía. Lo que va a generar es que, como los impuestos se pagan en pesos, el peso se va a seguir fortaleciendo”, consideró.

Y detalló: “Hoy existe competencia de monedas. La clave es que nadie le pregunte de dónde sacó los dólares. A mi no me importa de dónde sacó los dólares, no me importa en lo más mínimo. El problema es la Justicia si el dinero proviene de un robo. No se tiene que mezclar la cuestión del delito con la de la economía”.

En ese sentido, remarcó que “el dinero del narcotráfico hay que combatirlo con el Ministerio de Seguridad o de Defensa, no con medidas económicas”. “El que pudo zafar genial, no lo tengo que castigar porque pudo salir”, evaluó a modo de justificación para quienes sacaron dólares del sistema.

Asimismo, calificó como un “horror” y una “aberración” los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que deben realizar los bancos a la UIF cuando una persona realiza una transacción muy por encima de sus montos habituales.

“Es como si fuera un blanqueo pero sin pago de impuestos, no tiene fines recaudatorios. Utilizaremos los instrumentos que tengamos disponibles para hacerlo. Voy a hacer lo que debo hacer, no me importa el ciclo politico”, concluyó Milei.

