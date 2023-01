Prepagas: hoy es el último día para pedir un aumento menor

Durante 2023 las cuotas de las empresas de medicina prepaga aumentarán mensualmente. La suba de enero fue del 6,9%, mientras que para febrero será de 8,21%. Pero aquellas personas que tengan ingresos netos inferiores a seis salarios mínimos, es decir 392.562 pesos mensuales, pueden pedir un aumento menor.

Cómo hacer el trámite ante la AFIP para pagar menos de Prepaga

Para acceder a esta reducción en la suba de la cuota de febrero deben completar una declaración jurada de ingresos hasta el día de hoy, 20 de enero. Quienes se hayan inscripto percibirán un aumento de 4.91%, en lugar del 8.21% previsto.

El Decreto 734/22 de mediados de noviembre de 2022 oficializó la posibilidad de pedir rebajas en los aumentos de la cuota para aquellas personas que perciban un ingreso inferior a seis salarios mínimos. La medida estará vigente desde febrero de 2023 hasta julio de 2024.

Cómo gestionar el trámite obtener el descuento: paso a paso

1. Antes de iniciar el trámite, es necesario tener Clave Fiscal nivel 3 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o superior y adherir el servicio “Mi Salud” a la clave fiscal.

2. Ingresar al sitio oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud. Durante la jornada del 19 de enero, los servicios online no estuvieron disponibles por la explosión de un transformador del tendido eléctrico público, pero, según informó el organismo vía Twitter, los inconvenientes fueron atendidos y los servicios de atención al usuario ya funcionan con normalidad.

3. En el recuadro “Declaración Jurada para Usuarios de Prepagas”, generar una “nueva declaración”. Es posible registrar una declaración jurada por prepaga para el mes correspondiente, en este caso, febrero. Recordar que la declaración jurada y el pedido de descuento debe realizarse todos los meses para percibir el beneficio.

4. Para completar la prestadora del servicio médico en el buscador “Selección de entidad de medicina prepaga”, ingresar el nombre o CUIL de la empresa.

5. Aceptar las dos condiciones resultantes: “Declaro que poseo ingresos netos inferiores a 6 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles” y “Autorizo a la Superintendencia de Servicios de Salud a validar los datos ingresados con otros Organismos”.

6. Una vez confirmado, el sitio regresa a la pantalla inicial con el registro de las declaraciones juradas ya ingresadas.

Qué ocurre si se venció el plazo y no se completó el formulario

En caso de no haber enviado la declaración jurada para solicitar el límite en el aumento para febrero, el usuario percibirá el aumento completo del 8.21% para este segundo mes del año. Esto no implica que no pueda solicitarse el descuento para los meses subsiguientes.

El trámite para recibir un aumento menor en la medicina prepaga debe realizarse todos los meses sin excepción, por lo que el usuario podrá gestionar el descuento de marzo sin ningún problema. Se deberá completar el formulario entre el 1° y 20° día de cada mes donde se declaren los ingresos correspondientes al mes calendario inmediatamente anterior. La solicitud no es retroactiva.

