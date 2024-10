El presupuesto 2025 de Ciudad de Buenos Aires proyecta subas de entre 25% y 100% en el ABL

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó este lunes el proyecto de Ley de Presupuesto 2025, que, al tiempo que respeta las pautas macroeconómicas que estableció el presupuesto nacional del presidente Javier Milei, con una variación del nivel de actividad del 5%, aumento del nivel de precios del 18,3% y un tipo de cambio de $1.207 para fines del próximo año, proyecta una suba del ABL de hasta un 100% de acuerdo a la zona donde está el inmueble, además de un ajuste en las patentes de los vehículos y la continuidad de la exención al impuesto a los Ingreso Brutos para los profesionales.

Con respecto al impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza, la propuesta del gobierno porteño incluye incorporar un coeficiente geográfico al cálculo de la tasa, ampliar de 7 a 10 escalas y bonificaciones de acuerdo a la zona de ubicación del inmueble, según si pertenece a la zona Barracas Sur, (con tope del 25%) Centro (con tope del 50%) o Puerto Madero (con tope del 100%).

El aumento se abonará con la factura del ABL de enero 2025, pero el monto se mantendrá todo el año porque el presupuesto no prevé actualizaciones por inflación.

De acuerdo al proyecto del Gobierno porteño, el mayor aumento será en las boletas de los vecinos del Norte y de Puerto Madero (el 15% del total de las partidas). En tanto, según los ejemplos que brindó la Ciudad, una vivienda en Barracas que en diciembre pague $10.280 de cuota mensual, desde enero 2025 abonará $12.849 por mes.

Desde el gobierno de CABA también aclararon que habrá descuentos para vecinos cumplidores, por lo que, aquellos que paguen todo el año por anticipado tendrán un 10% de quita, mientras que quienes paguen antes del vencimiento cada boleta mensual conseguirán un ahorro del 10% en la factura siguiente y a quienes se inscriban para utilizar el débito automático no se les cobrará la cuota de diciembre 2025.

Para definir qué aumento tendrá cada propiedad, CABA dividió la Ciudad en tres partes: zona norte (Cabildo, Santa Fe, Uruguay, Córdoba, Madero, Huergo y Rawson de Dellepiane; zona sur (Juan B. Justo, Bacacay, Irigoyen, vías del tren Sarmiento, Sáenz Valiente, Albariño, Emilio Castro, Escalada, Alberdi, Mariano Acosta, Directorio, La Plata, Independencia, Piedras, Chile, Huergo y Rawson de Dellepiane); y zona centro (todo lo que queda entre las zonas anteriores).

Patentes vehiculares

Para el pago de las Patentes se tomará, como hasta ahora, la valuación de vehículos que elabora la Asociación de Concesionarios de Autos de la República Argentina (ACARA) en octubre y, sobre ese valor, se aplicará una alícuota que determinará el monto anual a pagar, dividido en seis cuotas bimestrales.

El esquema para calcular esa alícuota será mixto, con un monto fijo más una alícuota sobre el resto. Por ejemplo, si el máximo de la escala es $ 4.909.680 se le aplica el1,6% de alícuota y se define el monto en $ 78.555. Sobre ese mínimo es que se define lo que el contribuyente debe pagar. Y CABA da dos ejemplos para que los contribuyentes puedan calcular:

Un Fiat Grand Siena 2015 valuado en $ 5.984.400 entra en la segunda categoría. Por lo tanto, debe pagar $ 78.555 fijo más el 4% del excedente (en este caso, $ 42.988). O sea, la cuota será de $ 121.543 anual, a dividir en seis cuotas.

Una Renault Duster 4x4 de 2024 tiene una valuación fiscal de $ 38.402.700, por lo tanto, entra en la anteúltima categoría, la 7°. El monto fijo es de $ 1.562.810 y la alícuota es del 7% ($ 368.025). O sea que al año pagará $ 1.930.835 dividido seis cuotas bimestrales.

Además, como ocurre con el ABL, para Patentes habrá premio para quienes paguen en término: si se cancela todo el año por adelantado se ahorran el 10%, al igual que quienes paguen cuota a cuota a término. En tanto, aquellos contribuyentes que se adhieran al débito automático tendrán un 50% de bonificación del 50% en la última cuota bimestral.

Marcha atrás con el cobro de Ingresos Brutos a los profesionales en 2025

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dio este lunes marcha atrás con la decisión de eliminar la exención al impuesto a los Ingreso Brutos para los profesionales en 2025 y remarcó que “en ningún momento” consideró esa opción.

La medida había trascendido que se iba a tomar en el marco del proyecto de Presupuesto 2025 que fue enviado a la Legislatura.

Sin embargo, Macri aclaró que no será así al indicar que “no se cobrará Ingresos Brutos a los profesionales”.

“Quiero ser muy claro en esto: en ningún momento consideré como una opción para el año próximo eliminar la exención de ingresos brutos a profesionales”, afirmó el jefe de Gobierno porteño en su cuenta de X.

Macri aclaró que “la información que estuvo circulando se desprende de un borrador de trabajo que presentó como propuesta la AGIP, en base a un criterio de equidad tributaria, pero con la que no se avanzó ni fue presentado en la Legislatura”.

“En este contexto de crisis, no cobrar ingresos brutos a profesionales es una decisión no solo económica sino también política”, señaló el titular del Ejecutivo porteño.

EN LA CIUDAD NO VAMOS A COBRAR INGRESOS BRUTOS A PROFESIONALES Quiero ser muy claro en esto: en ningún momento consideré como una opción para el año próximo eliminar la exención de ingresos brutos a profesionales. La información que estuvo circulando se desprende de un borrador de trabajo que nos presentó como propuesta la AGIP, en base a un criterio de equidad tributaria, pero con la que no se avanzó ni fue presentado en la Legislatura. En este contexto de crisis, no cobrar ingresos brutos a profesionales es una decisión no solo económica sino también política.

Con información del GCBA.

