Ratifican el acuerdo de intercambio de información tributaria con EE.UU.: aplica desde el 1° de enero

La Argentina y los Estados Unidos oficializaron este miércoles mediante sus legislaciones vigentes el acuerdo de intercambio de información tributaria y ratificaron que rige desde el 1° de enero de 2023.

La AFIP reglamentó el intercambio de información financiera con Estados Unidos: los detalles

La publicación en el Boletín Oficial de nuestro país y por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, da el basamento legal que lo puso en vigor y adicionalmente sustenta el blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno Nacional.

De todos modos, el envío de datos aún está supeditado a que el país norteamericano apruebe las normas de seguridad informática de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Cumplidos estos pasos, se estima que el giro de la información recién podría concretarse en septiembre del 2024.

El Gobierno apuesta a que la instrumentación de este mecanismo opere a favor del blanqueo de capitales, cuyo proyecto será enviado al Congreso Nacional para el debate cuando se abran las sesiones extraordinarias.

Si bien la información será aprovechada al máximo por la próxima administración nacional, el Ministerio de Economía confía en que bajo esta presión se declare la exteriorización de cuentas no declaradas.

El tributarista Sebastián Domínguez enfatizó la decisión del gobierno estadounidense en no darle a la Argentina información retroactiva: “De la 113 jurisdicciones con las que EEUU firmó acuerdos en 111 casos eso acuerdos tienen efectos a partir del 30 de junio o 30 de noviembre de 2014, independientemente de la fecha de firma. Quiere decir que EEUU podía enviar la información retroactiva en forma automática. Sin embargo en Argentina y Vietnam el efecto del acuerdo es una fecha diferente”, explicó.

Domínguez enfatizó: “En Argentina es al 1° de enero de 2023 entonces no va a haber envío de información automática retroactiva y en el caso de Vietnam el efecto es al 7 de julio de 2016, la fecha en que lo firmó. Esto implica que Estados Unidos a estos dos países no quiere darle información retroactiva a la fecha de la firma”.

No obstante, el tributarista aclaró que “está vigente el acuerdo de información a requerimiento por lo cual Argentina puede solicitar información no en excursiones de pesca sino con datos concretos y Estados Unidos analizará si lo envía o no”.

LC con información de agencia NA