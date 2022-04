Twitter pone en marcha una maniobra financiera para evitar que Elon Musk compre la empresa

La compañía Twitter ha anunciado este viernes una medida con la que pretende retrasar o evitar la compra de la compañía por parte del consejero delegado de Tesla, Elon Musk. La medida, conocida en el mundo empresarial como 'píldora venenosa', tiene como objetivo complicar la compra de más del 15% de las acciones de Twitter por parte de Musk, que ya es propietario de un 9% de ellas.

La maniobra busca que el magnate tenga que negociar con el Consejo de Administración de la compañía en lugar de comprar directamente las acciones a los accionistas

Twitter ha hecho pública esta decisión un día después de que Musk, el hombre más rico del mundo, ofreciera 43.000 millones de dólares por la red social, y amenazara con vender todas sus acciones de la compañía si su intento de adquisición era rechazado.

Elon Musk ofrece 54,20 dólares por cada acción de Twitter, lo que supone una prima del 54% con respecto al 28 de enero, cuando Musk comenzó a comprar acciones de Twitter, así como del 38% con respecto al 1 de abril, cuando reveló su posición en la compañía.

Transformarse en una empresa no cotizada

“Invertí en Twitter porque creo en el potencial de ser la plataforma para la libertad de expresión en todo el mundo y creo que la libertad de expresión es un imperativo social para una democracia funcional. Sin embargo, desde que hice mi inversión me he dado cuenta de que la empresa no prosperará ni servirá para este imperativo social en su forma actual. Twitter necesita transformarse en una empresa no cotizada”, ha asegurado Musk en la carta remitida al consejo de administración en la que presenta su oferta.

Musk es actualmente propietario de 73,1 millones de acciones de Twitter, equivalentes al 9,1% del capital social de la empresa. En caso de prosperar la transacción, el empresario, la persona más rica del mundo según la lista Forbes, deberá desembolsar 39.431 millones de dólares (36.168 millones de euros) por el 90,9% que todavía no controla.

Con información de agencias y elDiario.es