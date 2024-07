Un abuelo, un caramelo y un recuerdo tatuado

Cada abuelo y abuela es una historia, y detrás de ellos se esconden recuerdos y momentos especiales que perduran para siempre. Sus nietos son quienes llevan la bandera de sus legados y cuentan, a sus maneras, sus propias versiones de cada historia. Lalo vivió en la provincia de San Juan durante diez años, luego emprendió viaje y se mudó a Ushuaia junto con su nieta Lucía. Tenerlo cerca hizo que su vínculo sea aún más estrecho y que sus charlas, mates y juegos de cartas se hagan cotidianos. En 2023, lamentablemente, Lalo falleció y Lucía decidió plasmar su recuerdo en un particular tatuaje: un caramelo Butter Toffees junto con la frase: “¿cómo te va, bichito?”, que representa cada momento compartido. “Perdí a mi abuelo el año pasado y quería tener una parte de él para siempre: mi abuelo cada vez que me veía me saludaba, me decía ¿cómo estás bichito?, y ”¿querés un caramelito?“, y me convidaba un Butter Toffees. Llevar el caramelo tatuado me recuerda a él cada vez que lo veo”, cuenta Lucía.

El recuerdo de Lucía se volvió el recuerdo de muchos cuando la tatuadora @lulens, Lucía Franzé, compartió en sus redes una fotografía de este tatuaje recién hecho. Miles de nietos y nietas se sintieron identificados con la historia e incluso algunos compartieron otros tatuajes similares con caramelos Butter Toffees. La publicación en X (Twitter) de @lulens alcanzó 1,5 millones de vistas, más de 40.000 “me gusta” y comentarios de toda índole que inundaron por varios días la plataforma. La marca se hizo eco de la historia y se puso en contacto con ambas Lucías para hacerles llegar estos caramelos que dieron que hablar y proponerles registrar este hecho. Se realizó un video con la protagonista y su tatuadora, en el que cuentan cómo este tatuaje se hizo viral y cuál fue la respuesta del público.