Cencosud incrementará sus inversiones en 16% en 2025

Desde el Sky Costanera, el mirador más alto de Sudamérica, Cencosud realizó su presentación anual a inversionistas y analistas del mercado en la que dio cuenta de su plan de inversiones para este año. La actividad contó con la presencia de bancos de inversión, representantes de AFP e inversionistas nacionales y extranjeros.

Para 2025, la compañía proyectó ingresos por US$ 17.950 millones y un EBITDA ajustado de US$ 1.870 millones, lo que representa un margen EBITDA de 10,4%, impulsado por márgenes de doble dígito en mercados clave como Chile, Estados Unidos, Perú y Argentina, así como mejoras esperadas en el desempeño en Colombia y Brasil.

En ese contexto, la empresa anunció un plan de inversiones de US$ 610 millones para 2025, es decir, un incremento de 16% respecto del plan anunciado en 2024 (US$ 524 millones). Este incluye la apertura de 24 nuevos supermercados en los distintos países donde opera, que sumarán 44.000 m² de sala de venta, destacando 12 nuevas tiendas en Estados Unidos a través de sus supermercados de especialidad The Fresh Market.

Además, se contempla una nueva tienda de mejoramiento del hogar y la ampliación y remodelación de siete centros comerciales, lo cual incrementará la GLA (superficie comercial arrendable) en 66.000 m2.

Durante su presentación a inversionistas, Rodrigo Larraín, CEO de Cencosud, enfatizó en que la compañía se dirige hacia un nuevo capítulo de un viaje construido sobre un legado de 60 años de espíritu emprendedor, crecimiento, una profunda pasión por el cliente y un gran equipo humano de más de 100 mil colaboradores.

“Cencosud se encuentra en una posición privilegiada para afrontar los desafíos y cambios que están ocurriendo tanto a nivel tecnológico, como en los hábitos e intereses de los consumidores, e impulsar el crecimiento y la rentabilidad a partir de las oportunidades del mercado”, dijo.

Los pilares estratégicos

Además, dio cuenta de los pilares estratégicos en los que se enmarca su plan de inversiones: Crecimiento y Rentabilidad, Experiencia e Innovación, Ecosistema Retail y Sostenibilidad.

En el pilar de Crecimiento y Rentabilidad, destacaron el rol de las marcas propias, su propuesta de retail media y el e-commerce como motor de crecimiento, mientras que, en Experiencia e Innovación, importantes mejoras operacionales pretenden aumentar la eficiencia y calidad de sus productos y servicios. Bajo el pilar denominado Ecosistema Retail, Cencosud busca reforzar sus capacidades globales, maximizar las sinergias entre áreas, incorporar nuevas fuentes de ingresos y acelerar la innovación y digitalización. Finalmente, en Sostenibilidad, la Compañía busca alinear su desempeño bajo los principales indicadores y estándares globales.

Cencosud se ha consolidado como uno de los principales retailers de Latinoamérica, con presencia en ocho países, más de 105.000 colaboradores y una sólida base operativa que incluye 1.129 supermercados, 117 tiendas de mejoramiento del hogar y 48 tiendas por departamento. Además, cuenta con 67 centros comerciales y un flujo anual de 180 millones de visitas en sus malls.