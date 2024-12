Metrotel recibe una línea de crédito ampliable de US$ 50 millones

Inter-American Investment Corporation (BID Invest), con la participación de Banco Itaú y otras entidades, impulsa la conectividad y la sostenibilidad en la Argentina a través de una financiación de hasta US$ 110 millones. El financiamiento propuesto incluye préstamos garantizados de hasta US$ 50 millones, así como una línea de crédito para capital de trabajo no comprometida de hasta US$ 10 millones y préstamos paralelos no comprometidos de hasta US$ 50 millones.

El 5 de diciembre de 2024 CPS Comunicaciones SA (Metrotel) recibió una línea de crédito garantizada de hasta US$ 50 millones. Este financiamiento posee una serie de garantías que incluyen un contrato de prenda de acciones y un contrato de prenda de créditos y cesión en garantía. En estas actúa como agente de la garantía La Sucursal de Citibank, NA, establecida en la República Argentina.

Metrotel utilizará los fondos para financiar el despliegue de infraestructura de fibra óptica y otros gastos de capital (CAPEX) para expandir y mantener sus operaciones en la Argentina, así como para refinanciar deuda existente. El principal objetivo del proyecto es fortalecer la capacidad de Metrotel para ofrecer servicios digitales esenciales, fomentando la digitalización, la competitividad económica y la integración regional. La empresa brinda desde hace más de 30 años servicios de telecomunicaciones a las empresas líderes en la Argentina y desarrolla productos y servicios para los distintos segmentos de negocio, buscando la satisfacción de los clientes, el crecimiento continuo y la innovación tecnológica. Cuenta además con una red de fibra óptica de más de 8.000 km, con sólida infraestructura propia, que permite ofrecer servicios confiables y de alta disponibilidad.