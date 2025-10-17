A los 74 años muere Ace Frehley, primer guitarrista de KISS

Ace Frehley, el guitarrista original de la banda de rock KISS, murió este jueves a los 74 años, en Morristown, Nueva Jersey. Frehley, apodado Spaceman, se encontraba hospitalizado con soporte vital tras haber sufrido una hemorragia cerebral, informó el medio estadounidense TMZ.

Según habían contando fuentes cercanas, el guitarrista tuvo que ser atendido luego de caerse en su estudio de grabación hace unas semanas, lo cual llevó a cancelar sus actuaciones en vivo.

Las causas de la muerte no trascendieron pero de acuerdo a lo que había informado TMZ Frehley tuvo que ser conectado a un respirador y con el correr de los días no mostraba signos de mejoría.

En un comunicado su familia señaló: “Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo con palabras amorosas, pensamientos, oraciones e intenciones pacíficas mientras dejaba este mundo”.

Después de sufrir la caída, una publicación en su Instagram anunció que el músico se “encontraba bien”, pero que “en contra de su voluntad”, dejaría de viajar por recomendación de su médico. Poco después, otra publicación anunciaba la cancelación del resto de fechas que Frehley tenía programadas para el resto del 2025.

Ace Frehley fue uno de los músicos fundadores de la banda KISS, famosa por su maquillaje icónico y teatral, así como por su sonido hard rock y glam rock. La banda se formó en 1973 junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss.

Cada integrante representaba un personaje con maquillaje y vestuario distintivo: Simmons en el papel de 'The Demon'; Stanley en el de 'The Starchild'; Criss en el de The Catman y finalmente Frehley en el de The Spaceman.

Junto a KISS, Frehley ayudó a escribir algunos de los temas más populares de la banda como 'Rock and Roll All Nite', 'I Was Made for Lovin' You' o 'Detroit Rock City'.

Para 1982, el guitarrista abandonó la agrupación para comenzar su carrera como solista con su proyecto llamado Frehley’s Comet, pero en 1996 regresó a la banda.

Sin embargo, en 2002 volvió a dejar la agrupación y fue reemplazado por Tommy Thayer en el papel de The Spaceman. Desde entonces, continuó desarrollando su carrera como solista.

Con información de EFE