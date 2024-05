Bebé Reno, la historia detrás del éxito de Netflix: revelan la verdadera identidad de “Martha”

La popular miniserie de Netflix, Bebé Reno, tomó popularidad en estos últimos días debido a un artículo realizado por parte de Neil Sears para el Daily Mail, un reconocido medio británico, dónde la mujer que personifica a Martha Scott cuenta su versión de los hechos.

Fiona Harvey es una abogada de 58 años de nacionalidad escocesa y es quien inspiró el personaje de ‘Martha’. En entrevistas pasadas, la graduada de la Universidad de Aberdeen, afirmó que iniciará acciones legales contra Richard Gadd, el creador de la serie, por hacer uso de su imagen y acusó al humorista de querer “ganar fama” a costas de ella.

“He recibido amenazas de muerte a pesar de que muchas de las cosas que afirmó no son ciertas. Yo soy la víctima acá”, le comentó a Daily Record.

Fue Sears quien revelo la identidad de Fiona Harvey, ya que denunció que luego de realizarle la entrevista, la mujer comenzó a tener comportamientos obsesivos hacía con él. Desde llamadas, audios, mensajes incoherentes y amenazante donde le decía al periodista que lo tenía “en la mira”.

“Te convertiste en el mayor de mis enemigos. Vos sos el idiota del infierno”, fue uno de ellos. El reportero del Daily Mail reveló que fueron aproximadamente 19 llamadas y 18 mensajes de voz. En los audios, la mujer se enojó porque, según ella, no tuvo el espacio necesario para negar las acusaciones contra ella que se muestran en la ficción.

“Llamaré a la Policía si alguna vez te acercás a mí. Te voy a demandar a vos, a ese diario y a la tonta que escribió el artículo con vos. Espero que eso te quede claro incluso para un imbécil como vos. Exigiré que el diario te despida. No me gustás ni nunca me gustaste”, amenazó. Los comentarios de la verdadera “Martha” siguieron varios días más, pero en las redes sociales.

Bebé Reno logró posicionarse rápidamente entre los más vistos de la plataforma de Netflix. Basada en los hechos reales de Richard Gadd, quien guionó y protagonizó la serie, un joven humorista escocés que fue acosado por una mujer mayor que se había obsesionado con él.

El Daily Mail es el primer medio británico que entrevistó a la verdadera acosadora de Gadd, representada en la serie por Jessica Gunning. Para cuidar su identidad, nunca mostraron una foto de ella ni revelaron su nombre. Con el correr de los días, varios otros medios hicieron circular quién supuestamente era ella: Fiona Harvey, una abogada de 58 años y que vive en Escocia.

Con información de NA.

