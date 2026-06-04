La canción que llevó a Bad Bunny a ser pionero del trap latino cumple 10 años: así se creó “Diles”

Grammy al Mejor álbum del año, siendo el primero íntegramente en español en alzarse con este premio. Protagonista del show de medio tiempo del Superbowl, con un espectáculo en directo del que se habló durante días. Ahora, rey de Madrid con diez conciertos programados en la capital que no paran de dar contenido. Lo que está pasando estos últimos meses demuestra cómo Bad Bunny se convirtió en un fenómeno global.

Pero esto no siempre fue así. Hace 10 años, el artista puertorriqueño acababa de desembarcar en la industria musical y lo hacía como un completo desconocido para el público. Su primer tema en solitario, Diles, lo subió el propio Benito a Soundcloud en 2016. En aquel momento, trabajaba en un supermercado de su pueblo natal, Vega Baja, pero ya tenía el sueño de ser algo grande.

Sin darse cuenta, acaba de dar el primer paso para conseguirlo. Aquella canción que grabó en solitario no tardó en llamar la atención del productor musical DJ Luian, que decidió ficharlo para su sello discográfico Hear This Music. Meses después de ese primer sencillo en solitario, llegó el rémix. Esta vez, Bad Bunny cantaba Diles acompañado de los mejores reguetoneros del momento: Ozuna, Farruko, Arcángel y Ñengo Flow.

El Conejo Malo se consolidó entonces como una de las figuras principales del género urbano, un pionero del trap, presentando ese mismo año otro de sus temas todavía hoy populares: Soy Peor. En aquella época, hizo sus primeros conciertos alrededor del mundo, actuando también en salas pequeñas de nuestro país.

El 18 de abril de 2017, por ejemplo, durante las Fiestas de Primavera de Murcia, actuó en una discoteca de la ciudad por apenas 38 euros. Era la primera oportunidad que el público español tenía de ver al de Puerto Rico en directo cantando algunos de sus entonces grandes éxitos. Pocos podían imaginarse entonces que el artista volvería a actuar en España, esta vez en estadios con 64.000 personas.

La letra de ‘Diles’

En su primer tema, Bad Bunny ya dejó claro por dónde irían las letras de sus primeros canciones. “Diles Que yo me sé tu' pose' favoritas / Que te hablo malo y que eso te excita / Que te hago todo lo que necesitas / Pa' hacerte venir”, cantaba el puertorriqueño en Diles, una canción donde el sexo y la relación clandestina con una mujer eran las principales protagonistas.

Aunque las composiciones de Bad Bunny han evolucionado, y su último disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS tiene multitud de temas con un trasfondo político sobre la situación económica, política y social de Puerto Rico, su país natal, muchas de sus canciones (y también actuaciones en directo) siguen siendo objeto de análisis y debate a día de hoy por la representación que hace de las mujeres.