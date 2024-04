Celebran el Día Internacional del Jazz con una serie de conciertos en Bebop Club

Toda una semana de conciertos tendrán lugar en el Bebop Club de la Ciudad de Buenos Aires para celebrar el Día Internacional del Jazz, que se conmemora el 30 de abril.

Desde el 26 de abril y hasta el 1 de mayo subirán al escenario del espacio de Palermo Soho el Suhel Jazz Quintet con su tributo a Jhonny Hartman, Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward, Mariano Loiácono Big Orchestra, Romina Fuchs Quartet & Strings para celebrar a Gershwin, el trío de Cirilo Fernández y los Swing Summit en el aniversario de Duke Ellington.

Habrá un cierre de lujo con la visita internacional del saxo alto de Nueva York Antonio Hart.

En noviembre de 2011, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) designó oficialmente el 30 de abril como Día Internacional del Jazz para resaltar el jazz y su papel diplomático de unir a las personas en todos los rincones del mundo.

La programación de Bebop Club del 26 de abril al 1 de mayo.

VIERNES 26 - 20:00

SUHEL JAZZ QUINTET

THE LAST BALLADEER

Tributo al gran cantante Johnny Hartman

En esta oportunidad, el experimentado vocalista argentino Suhel, junto a su quinteto de jazz, invita a recorrer el imaginario musical del gran baladista afroamericano Johnny Hartman -quien dejó una huella en la historia de los crooners masculinos de la epoca- y su exquisito repertorio, pasando por sus albumes solistas hasta sus colaboraciones con el gran John Coltrane.

Fiel al espíritu de los cantantes que emergieron en la escena del jazz durante los años dorados del swing, el vocalista argentino Suhel, junto a su formación, evoca un universo rítmico y de alegría que se cuela en la sangre del espectador, para invitarlo sutilmente a viajar en el tiempo donde todo era humo y alcohol.

Oriundo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Suhel desembarcó en la escena local con paso firme en el año 2010. Su arraigada formación en la actuación y el teatro musical, y su constante estudio sobre el lenguaje del género del jazz, dotan a sus shows de un especial manejo escénico que combina calidad musical y el storytelling; siendo hoy uno de los vocalistas masculinos referentes en los clubes de jazz urbanos, así como en el circuito porteño del swing.

En esta oportunidad se presenta junto a Juan Ignacio Picotto en piano, Hernan Cassibba en contrabajo, Jorge Elía en bateria, y la participacion especial de Mauro Ostinelli en saxo tenor.

VIERNES 26 - 22:45

VALENTINO JAZZ BAZAR & CARRIE DIANNE WARD

Harlem Nocturne

Valentino Jazz Bazar y la cantante estadounidense Carrie D. Ward presentan “Harlem Nocturne”, show en el que rinden homenaje a los diferentes estilos de música negra del siglo XX.

SÁBADO 27 - 20:00

MARIANO LOIÁCONO BIG ORCHESTRA

La orquesta dirigida por el trompetista Mariano Loiácono interpreta clásicos de la época dorada del swing y está formada por algunos de los mejores músicos de jazz de Argentina.

Con Gustavo Musso en saxo alto, Sebastian Loiácono en saxo tenor, Mauro Ostinelli en saxo tenor, ben saxo barítono, Mariano Loiácono en trompeta, Joaquín De Francisco en trombón, Ramiro Penovi en guitarra, Pablo Raposo en piano, Mauricio Dawid en contrabajo, Alejandro Beelmann en batería y Julia Moscardini en voz.

DOMINGO 28 - 19:00

CELEBRATING GERSHWIN

Romina Fuchs Quartet & Strings

El grupo presenta una mirada sobre la obra del compositor George Gershwin. Se interpretarán arreglos originales sobre clásicas melodías como “Summertime”, “They Can´t Take That Away From Me”, “The Man I Love” “I Got Rhythm”, entre tantas otras que siguen vigentes en la actualidad y forman parte del repertorio tradicional del jazz.

Romina Fuchs Quartet & Strings se presenta desde el año 2019. Interpretan arreglos originales sobre standards para la orquesta, conformada por once músicos. En el año 2023 presentaron el album “A Simple Life”. Actualmente profundizan en la obra del pianista y compositor George Gershwin para hacer una reinterpretación y adaptación para octeto. Romina Fuchs en voz y piano, Ramiro Penovi en guitarra, Santiago Lamisovski en contrabajo y Bruno Varela en batería. El cuarteto de cuerdas conformado por Irene Cadario (violín 1), Julieta Bril (violín 2), Carolina Rodríguez (viola) y Flor Tomasini (violoncello).

DOMINGO 28 - 21:30

CIRILO FERNÁNDEZ TRÍO

Presenta su ultimo trabajo: “Cabezón”

El trío del destacado pianista Cirilo Fernández sigue presentando su álbum “Cabezón”.

La propuesta estética del trío es un ir y venir fluido y natural entre la música escrita y la improvisación. A partir de uno de los formatos más tradicionales del jazz, el piano trío, el grupo trabaja sobre composiciones originales que, basadas en el formato canción, están impregnadas de espíritus diversos donde confluyen el rock , el pop, la música de tradición clásica contemporánea y el jazz.

Cirilo Fernández, piano

Mariano Sívori, contrabajo

Pipi Piazzolla, batería

LUNES 29 – 20:00

HELLO, DUKE!

SWING SUMMIT TRIO

Celebra la obra de Duke Ellington

El Swing Summit Trío cumple un año de shows ininterrumpidos en Bebop, y en este mes de enero lo celebra todos los lunes dedicados a Duke Ellington, uno de los compositores fundamentales del jazz, con más de dos mil obras publicadas en su increíble carrera profesional al frente de su inolvidable orquesta. Con Manuel Fraga en piano, Pablo Motta en contrabajo y Oscar Giunta en batería, el Swing Summit Trío lleva más de una década de presentaciones en todo el país y en el circuito de jazz de Buenos Aires.

MARTES 30 DE ABRIL (previa de feriado) Y MIÉRCOLES 1 DE MAYO - 20:00 Y 22:45

ANTONIO HART QUINTET

Con Mariano Loiácono

Vuelve a la Argentina el gran saxo alto del jazz, Antonio Hart, para celebrar el International Jazz Day junto a los más importantes músicos argentinos, encabezados por Mariano Loiacono. Se presentará en dos únicas noches el martes 30 de abril y el miercoles 1 de mayo, a las 20.00 y 22.45h. Hart es uno de los saxofonistas más importantes de los últimos treinta años.

Antonio Hart estudió con Andy McGhee en el Berklee College of Music y tiene el grado de Master de la Universidad de Queens, Nueva York. Su formación inicial era clásica, pero cambió al jazz al ir a la universidad. Obtuvo reconocimiento por su trabajo junto a Roy Hargrove durante tres años de giras y grabando en los primeros tres discos de la leyenda de la trompeta.

Su álbum de 1997, Here I Stand para Impulse Records, le valió a Hart una nominación al Grammy en 1997 por “Mejor solo instrumental de jazz”.

Hart trabaja actualmente como profesor de dedicación exclusiva en estudios de jazz de la Escuela de Música Aaron Copland en el Queens College City University of New York. En sus veinte años como músico profesional ha tocado y grabado con grandes figuras del jazz como Dizzy Gillespie, Nancy Wilson, Nat Adderley, McCoy Tyner y Dave Holland. También ha participado como invitado en más de cien grabaciones.

