Cine y música en la cuarta edición del Festival Escenario

La cuarta edición del Festival Escenario - Cine + Música - inicia este jueves con una programación que incluye una gran cantidad de películas sobre música, tanto argentinas como del resto del mundo.

La sede presencial de este festival internacional de cine documental musical será la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín, pero además se puede seguir de manera online, hasta el 23 de octubre, a través de la plataforma Qubit.

Hasta el domingo 25, el evento hará hincapié en uno de sus principales objetivos, que es la restauración y puesta en valor de materiales audiovisuales históricos, olvidados, descatalogados o perdidos, para devolverlos en forma de hallazgos.

“Es una iniciativa que busca unir en un solo espacio la enorme cantidad de películas sobre música que se producen anualmente tanto en Argentina como en todo el mundo, demostrando así la variedad de abordajes y la calidad que ha alcanzado el género documental musical en los últimos años”, señalan sus organizadores.

“Escenario es mucho más que un festival de cine, es una experiencia que entrecruza lo visual con la música, con otras industrias culturales y explora nuevas formas de conocimiento y disfrute de las artes”, añaden.

Entre las películas que se podrán ver en la Lugones está Narciso em Férias, de Renato Terra y Ricardo Calil, en la que el músico brasileño Caetano Veloso cuenta en detalle los cincuenta y cuatro días que permaneció detenido e incomunicado en 1968, durante los primeros años de una dictadura militar.

Las películas que integran la competencia internacional oficial de cortos son y se pueden ver online son:

Entonces y hoy (Argentina, 2022, 17´) Dirección: Luciana Foglio, Luján Montes

Girl with a Thermal Gun (China, 2020) Dirección: Rongfei Guo

Hit like a Woman (Canadá, 2021) Dirección: Tamarzee Nozee

Pripyat Piano (Republica Checa, 2020) Dirección: Eliška Cílková

Au revoir Jerome! (Francia, 2022) Dirección: Chloé Farr, Gabrielle Selnet, Adam Sillard

Caótico (Argentina, 2022) Dirección: Alan Garvey

Las de la competencia internacional oficial de largos son:

A Sound of my own (Alemania, 2022) Dirección: Rebecca Zehr

LCDB – El Documental (Argentina, 2022) Dirección: Gastón Marín

The Lost Record (EE.UU, 2021) Dirección: Alexandra Cabral, Ian Svenonius

Un cuento Êzîdî (Argentina, 2022) Dirección: Pablo Tosco

Además, en la sección Panorama se verán:

Qué no se acabe el show (Argentina, 2021). Dirección: Daro Ceballos

Amarillo (Uruguay, 2021). Dirección: Eduardo Lamas

Dois Tempos (Brasil, 2021) Dirección: Pablo Francischelli

Algo Salvaje. La historia de Bambino (España, 2021) Dirección: Paco Ortiz

Tromboneros (Argentina, 2021). Dirección: Luciano Giardino

El arte musical (Argentina, 2021) Dirección: Nahuel Ugazio

Como Rescate se presentará Celebración los 15 años de la Trova Rosarina (Argentina, 1997), mientras que en Homenajes se exhibirán

Nelly Dors y Los Cometas (Argentina, 2022), de Iván Wolovik, y One Plus One (UK, 1968), de Jean-Luc Godard

La programación presencial y virtual completa del Festival Escenario puede consultarse en el sitio web https://www.festivalescenario.com/

