Dan a conocer un detalle poco conocido de Chris Rock, que agrava el chiste sobre Jada Pinkett Smith

La novena entrega del programa de entrevistas español “La tres puertas”, que conduce María Casado, tuvo entre sus invitados a la actriz Ana Milán y, juntas, reflexionaron sobre la importancia de llevarse bien con una misma, de los amigos como familia y del buen sentido del humor. Sobre esto último, las dos quisieron opinar sobre el altercado entre Will Smith y Chris Rock en la gala de los Oscar del pasado domingo. Consultada acerca de si hay “límites en el humor”, Milán respondió: “Los límites son la sensibilidad. Si me hacés una broma y ves que no me río, recula”, subrayó.

Y continuó con su argumento: “No te podés reír de alguien que está enfermo, tampoco levantar y dar una bofetada porque perdés. Ninguno estuvo acertado. Me hubiera gustado que se levantara ella (por Jada Pinkett Smith) y dijera que no se puede reír de que esté perdiendo el pelo”.

Asimismo, Milán recordó un dato que para muchos era desconocido sobre Rock: “Precisamente él produjo un documental sobre la importancia del pelo de las mujeres negras”. Se refería a Good Hair, una producción de 2009 en clave de comedia que aborda temas serios como la identidad e igualdad entre las mujeres negras que sienten que necesitan tener el cabello largo y liso.

Y Milán añadió: “Es un tema especialmente doloroso y además tú, Chris Rock, pones en evidencia a una mujer ante el mundo. Es un chiste que a mí me costaría hacer, ¡qué horror hacer un chiste sobre el físico de alguien! La violencia verbal la usó Chris Rock y la física, Will Smith. Ella podría haberse protegido perfectamente sola. Proteger también es no ponerte en evidencia”, zanjó.

Con información de Paula Hergar, de verTele! para elDiario.es.

